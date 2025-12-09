60年一遇「赤馬紅羊劫」！太歲燈、光明燈這麼「安」就對了…

高宏寓老師提醒，60年一遇「赤馬紅羊劫」，所謂「大沖才能大發，不沖即不發」，正向思考為佳。（高宏寓提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026新的一年即將到來，面對60年一遇「赤馬紅羊劫」，除了破厄消災，如何順應每個生肖的流年時運，在定數之外，找到消災解厄之方，從本月開始，已有不少人開始預約「太歲燈」和「光明燈」的安燈儀式。

對於「太歲燈」和「光明燈」到底該怎麼點才對？命理專家高宏寓表示，光明燈又名消災燈，適用於本命年非犯太歲的生肖都可以點；而今年赤馬年犯太歲的生肖有4，分別是：屬馬的值（刑）太歲，慎防無妄之災；屬兔的破太歲，慎防桃花破財；屬鼠的沖太歲，易被誣賴財散；屬牛的害太歲，須慎防暗伏誘導出賣。

請繼續往下閱讀...

過年前後到元宵節前，都是安燈最佳時間。（本報資料照）

【正向思維：大沖才能大發，不沖即不發】

➤太歲燈

太歲星君俗稱太陰或歲陰，負責掌管人間的吉凶禍福。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍」本命生肖與值年太歲相沖，或相隔6年（叫對沖或偏沖），為了要趨吉避凶、遇難呈祥，或自覺凡事處處受阻不順遂，如無妄之災，血光之災等……必須「安太歲」，以祈求消災解厄，諸事順遂。

➤光明燈

一般說來，不是只有「犯太歲」才是沖，命理上「年齡逢9必沖」之說，例如：9、19、29、39、49、59依此類推…。

然而在這些9字當中，唯獨「49歲」比較特殊，因為它不只是流年沖、生肖沖，逢9又沖，加起來就有3個大沖。許多人不免感到感到擔心害怕。

正向思維是「大沖才能大發，不沖即不發」，因此光明燈又名消災燈，適用於本命年非犯太歲者，可祈求身體健康、前程光明，讓自己元辰光彩，運勢轉危為安。

【最佳安燈時間】

通常落在過年前後到元宵節前，都是安燈最佳時間，但因為現在市場競爭激烈，許多廟宇都相繼提前釋出線上及現場點燈服務，方便民眾為自己與全家增添一整年好運勢。

➤馬年犯沖太歲生肖，宜點【太歲和光明燈】

．年沖生肖：馬（值太歲）

．正沖生肖：鼠（沖太歲）

．偏沖生肖：牛（害太歲）

．偏沖生肖：兔（破太歲）

➤輪年生肖運勢，宜點【光明燈】

．虎：五鬼官符

．龍：喪門降臨

．蛇：太陽拱照

．羊：病符臨身

．猴：天狗車關

．雞：福德高照

．狗：白虎入度

．豬：喜憂參半

●點燈禁忌和注意事項

1、點燈的資料一定要填寫正確，包括姓名、出生年月日、住址（目前居住地）都要填寫正確。

2、服喪期間到對年之前，在傳統習俗上為了對神明有所尊重不宜前往廟裡拜拜，可透過線上報名或是委託親友協助。

3、往生親人不適用點燈，但可以藉由法會來幫祂們做功德祈福。

4、為慎防運勢不穩定，廟方不隨意移動光明燈、更不可省電熄燈。

5、遠水救不了近火，因此沒有限制安燈只能點一間。

6、只要廟宇夠神威顯赫，安燈不一定要選C位。

7、可誠心準備鮮花素果，請神明為自己與全家祈福。

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢

．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

．豊寓島嶼風水顧問工作室：看這裡

．高宏寓老師IG：看這裡

．高宏寓老師FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法