李千娜合體21歲超正女兒！母女「共用一張臉」全場驚呆

李千娜、顧穎母女同台。（寬宏藝術x環球音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李千娜於昨晚（6日）在TICC舉辦出道18年的首次大型個唱「入戲」，快歌橋段特別以台灣廟會文化與電子花車美學為靈感，讓觀眾更能融入其中；21歲女兒顧穎更以神秘嘉賓之姿登場，與媽媽一模一樣的長相與好嗓音，引起全場驚呼。

李千娜舉辦「入戲」大型個唱。（寬宏藝術x環球音樂提供）

在舞者們行雲流水的曼妙舞姿中，「入戲」演唱會揭開序幕，李千娜以時尚的黑色線條裝登場，大展穠纖合度的好身材，《我不允許我再愛上你》、《說實話》、《跟自己對話》一連串動人歌曲後，李千娜直呼：「先休息十分鐘好不好，好緊張喔！ㄧ直站不穩，腿好軟喔⋯」

接著話鋒一轉，她滿是感性與感謝的說：「歡迎來我的演唱會《入戲》，因為這是第一場演唱會，所以我想從我的每一個人生階段說起，讓你們從這場演唱會重新認識李千娜。」

李千娜、顧穎母女同台。（寬宏藝術x環球音樂提供）

她和女兒顧穎首度同台合體，演唱《打勾勾》掀起了高潮，母女情深相互凝視、眼眶泛淚，演唱完李千娜立刻轉換成媽媽，歡迎顧穎的同時，也不忘問：「這是你比完賽，第一次活生生站在大家面前，站上這個舞台緊張嗎？」還加碼幫觀眾問：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」台風穩健的顧穎回應說：「我覺得很激動也很緊張，我原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的⋯，這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心也想跟你說一聲辛苦了。」

李千娜、顧穎母女同台。（寬宏藝術x環球音樂提供）

顧穎也趁機反問李千娜此刻的心情，當李千娜越說越多，顧穎忍不住說：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」不好意思地表示，「媽媽，因為下一首是我要唱。」李千娜下台前，脫下外套幫顧穎披上，台下觀眾們又一陣驚呼，直喊：「千娜的美背超漂亮！」

李千娜將電子花車元素搬到演唱會。（寬宏藝術x環球音樂提供）

接著現場畫風一轉，李千娜把台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》電子花車元素用嶄新的方式呈現，一身風格強烈的馬甲上衣，大露22吋螞蟻腰，下身運用裙擺流蘇，呈現若隱若現的性感。李千娜更挑戰唱跳歌手，與舞者們演繹新專輯裡《胭脂馬拄到關老爺》、《愛情研究院》、《愛人醉落去》、《望月想愛人》、《孤女的願望》串起來的熱鬧組曲，歌迷們紛紛跟著音樂搖擺，宛如大型歌舞廳。

