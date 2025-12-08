黃豪平喜劇戲胞啟蒙 謝哆啦A夢給力─科教班資優生 意外闖演藝圈

黃豪平自曝從小就怕孤單，後來發現表演是尋找存在感的方式。（記者潘少棠攝）

記者侯家瑜／專訪

喜劇演員、主持人黃豪平當年以模仿起家、以幽默成名，但在舞台背後，他其實藏著一顆敏感、害怕被遺忘的心。回顧成長之路，他笑說自己兒時夢想聽起來有些荒謬，既不是當科學家也不是想成為大明星，而是嚮往成為哆啦A夢。

黃豪平談童年志願，笑稱自己想成為哆啦A夢。 （翻攝自臉書）

高中巧遇蔡旻佑 不唱歌卻愛上模仿表演

黃豪平回憶，那個口袋什麼都拿得出來的藍色機器人，是他童年最大的啟蒙，「我覺得哆啦A夢什麼都做得到，他的口袋裡有很多東西，我也想成為一個萬能的人。」幾年前，他還曾因為看到哆啦A夢的原作者過世，難過到流下男兒淚，足見這角色在他心中的地位。

黃豪平曾以為「科學家」是自己唯一的夢想。（黃豪平提供）

喜歡奇幻、天馬行空的故事，意外成了黃豪平日後從事喜劇的養分。曾讀科教班的他說一度以為自己會走上科學家之路，但人生轉彎總在巧妙時刻出現，直到高中，才發現表演所帶給他的力量。

黃豪平非常喜歡哆啦A夢。（黃豪平提供）

高中畢業舞會時，黃豪平負責記者招待組，帶他的組長竟是後來成為歌手的蔡旻佑，「我那時其實想從媒體業開始，看能不能靠近表演這條路。」後來他接觸到模仿選秀節目，正式踏上舞台，「如果沒有那場比賽，我可能不會知道自己喜歡表演到這種程度。」從那一刻起，他對未來的想像慢慢從科學家移向表演者。

黃豪平高中接觸到模仿，讓他正式走上表演路。（黃豪平提供）

私下內向怕孤單 盼帶給觀眾笑聲和能量

然而，看似外向又幽默的黃豪平，自曝其實私底下非常內向、甚至害怕孤單，「我不是喜歡和人相處，我是怕被別人遺忘。」他說那股不安的情緒，某種程度也推著他更勇敢地站到台上，「喜歡表演的人，大概都有點怕孤單吧！」

正因為理解不安，黃豪平更知道如何為別人帶來安心感。無論在舞台上逗笑觀眾，或在主持中帶動氣氛，他總是努力讓現場的人都不孤單，或許從小想成為的哆啦A夢，正以另一種方式實現了，就是成為擁有無限能量、永遠陪伴大家的那個人。

