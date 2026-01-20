自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《驕陽似我》讓他翻紅 7部戲一次收藏宋威龍的帥

宋威龍18歲就演男主角，作品不斷。（翻攝自網路）宋威龍18歲就演男主角，作品不斷。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix熱播的都會愛情劇《驕陽似我》讓中國男星宋威龍演藝事業再度翻紅！

宋威龍曾因為和經紀公司的合約問題，被冰凍兩年，演藝事業陷入低潮，雖然他解決合約問題後，這一年多來演了不少戲，但熱度卻不及他之前演出的《下一站是幸福》和《以家之名》，直到他和趙今麥主演的《驕陽似我》去年底播出後，他以成熟內斂又深情、體貼的「林嶼森」一角，在網路引爆話題與流量，被劇迷形容為「完美情人」、「健康系男神」，讓他演藝事業翻紅，終於揚眉吐氣。

宋威龍（右）和趙今麥主演的《驕陽似我》讓他演藝事業再度翻紅。（翻攝自網路）宋威龍（右）和趙今麥主演的《驕陽似我》讓他演藝事業再度翻紅。（翻攝自網路）

從16歲被經紀公司發掘，宋威龍一直以高顏質的帥氣外型受到矚目，他曾被譽為「全球少女的夢」，出道以來累積多部話題作品，從青春甜寵、家庭情感到古裝權謀，戲路逐漸拓寬，演技也見長，尤其是這次《驕陽似我》的演出，很多人都說他演活了顧漫小說中的「林嶼森」，讓每個女人都愛他。

以下特別盤點宋威龍出道以來最值得推薦的7部戲劇作品，可以好好看到宋威龍高帥顏質的進化，還有演技的進級。

《鳳囚凰》是宋威龍首度挑大樑的作品。（翻攝自網路）《鳳囚凰》是宋威龍首度挑大樑的作品。（翻攝自網路）

1.《鳳囚凰》（2018）—— 腹黑第一美男「容止」

演員陣容：宋威龍、關曉彤、白鹿、許凱、趙露思

時空背景：《鳳囚凰》是宋威龍首度挑大樑的作品，年僅18歲的他，挑戰天下第一美男的角色「容止」，形容他容顏人傾世無雙，心性淡如冰雪，外表純善，卻極善謀斷，是書迷心中「一見容止誤終身」的經典。雖然當年他演技尚在萌芽階段，但他身上那種清冷中帶有謀略的氣息，仍讓觀眾留下深刻印象，成為不少觀眾認識他的起點。

經典對白： 「我的生死，我的愛恨，皆是我自己抉擇，我不後悔，也不痛苦。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

必看理由：宋威龍第一部當男主角的古裝劇，也是他初次展現「高冷腹黑」演技的嘗試。

宋威龍和宋茜主演的《下一站是幸福》，主打甜蜜姐弟戀。（翻攝自網路）宋威龍和宋茜主演的《下一站是幸福》，主打甜蜜姐弟戀。（翻攝自網路）

2.《下一站是幸福》（2020）—— 年下小奶狗「元宋」

演員陣容：宋威龍、宋茜、王耀慶、虞書欣

時空背景：宋威龍在《下一站是幸福》中飾演男主角元宋，與賀繁星（宋茜飾）的姐弟戀是該劇的一大看點。宋威龍陽光帥氣的形象和直球追愛的個性，充滿年下小奶狗的魅力，俘獲了許多觀眾的心。這部劇可以說是他演藝生涯的重要轉捩點，他的表現被認為「角色契合度極高」且「魅力十足」，雖然在演技細節上仍有成長空間，但整體的化學反應非常成功，廣受好評。

經典對白： 「我不是在和你商量，我是在通知你：我實習期滿了，現在申請轉正。」

必看理由：滿滿的粉紅泡泡，是宋威龍最具代表性的「甜寵劇」作品。

3. 《以家人之名》（2020）—— 國民大哥「凌霄」

演員陣容：宋威龍、王新成、譚松韻、涂松岩

時空背景：《以家人之名》的劇情圍繞在3個沒有血緣關係的孩子（李尖尖、凌霄、賀子秋）因原生家庭變故組成臨時家庭，在愛與扶持中治癒創傷的故事，宋威龍在劇中飾演大哥凌霄，溫柔又憂鬱的模樣，與譚松韻的CP感十足，成為萬千少女的男神。雖然與張新成、涂松岩等實力派演員對戲時，宋威龍的演技被批評略顯「木訥」，表情不夠豐富，但因為劇集本身的熱度，加上他賦予了凌霄一種獨特的冷鬱氣質，這部戲仍讓他嚐到走紅的滋味。

經典對白： 「只有我們以後結婚了，才能成為真正的家人。」

必看理由：3兄妹的感情太感人了，宋威龍又帥又溫柔，獨特的冷鬱氣質讓人想好好抱抱他。

宋威龍在《漂亮書生》難得展現呆萌感。（翻攝自網路）宋威龍在《漂亮書生》難得展現呆萌感。（翻攝自網路）

4. 《漂亮書生》（2020）—— 古代模範學霸「風承駿」

演員陣容：宋威龍、鞠婧禕、畢雯珺、王瑞昌

時空背景：典型的「女扮男裝」校園劇，翻拍自韓劇《成均館緋聞》，宋威龍飾演刺史之子風承駿，是個正氣凜然、死板固執的模範生，在雲上學堂中與女扮男裝的雪文曦相遇，是一部節奏輕快的代版校園甜寵劇。

經典對白：「無論你是誰，我都會守在你身邊。」

必看理由：適合喜歡輕鬆氛圍的觀眾。宋威龍飾演的「正人君子」學霸，在面對心動時那種古板卻可愛的反應，是他少見的「萌感」演出。

宋威龍（左）和井柏然在《君子盟》中醉心辦案。（翻攝自網路）宋威龍（左）和井柏然在《君子盟》中醉心辦案。（翻攝自網路）

5.《君子盟》（2023）—— 耿直神探「張屏」

演員陣容：宋威龍、井柏然

時空背景：《君子盟》 改編自大風刮過的小說《張公案》，講述質樸耿直、愛好推理探案的士子張屏，與優雅溫潤的禮部侍郎蘭珏等少年君子，共同探案解謎、尋找身世真相，攜手維護正義、守護百姓安寧的故事。在《君子盟》中，宋威龍飾演貧窮書生張屏，表現出木訥執著與喜劇感，從一開始因古裝造型被質疑，到劇中展現角色機靈可愛的一面，與井柏然的對手戲充滿火花，在懸疑探案中增添了黑色幽默。

經典對白：「案情真相對我來說最重要，但如果你陷於危險，我會先救你，再去求真相。」

必看理由：轉型之作，展現了他除了戀愛劇之外，駕馭懸疑古裝劇的能力。

宋威龍和劉浩存演出的《七根心簡》，有許多動作戲。（翻攝自網路）宋威龍和劉浩存演出的《七根心簡》，有許多動作戲。（翻攝自網路）

6. 《七根心簡》（2025）—— 狠戾深情的冒險王者「羅韌」

演員陣容：宋威龍、劉浩存、敖瑞鵬

時空背景：改編自尾魚的懸疑小說《七根心簡》，宋威龍飾演充滿神秘色彩、武力值爆表的羅韌，表面看似散漫、實則冷靜睿智，處變不驚的他帶領小隊成員在充滿超自然現象與人性考驗的冒險中，收服散落世間的「心簡」。

經典對白：「前方如果沒有你的話，怎麼都不會好。」

必看理由：是一部融合了奇幻、懸疑、探案和冒險元素的戲，有別於當下主流的甜寵劇，更適合喜歡燒腦與刺激的觀眾。

宋威龍在《驕陽似我》中和趙今麥CP感超強。（翻攝自網路）宋威龍在《驕陽似我》中和趙今麥CP感超強。（翻攝自網路）

7.《驕陽似我》（2025-2026）—— 深情熟男「林嶼森」

演員陣容：宋威龍、趙今麥、賴偉明

時空背景：宋威龍在《驕陽似我》中飾演的「林嶼森」表現獲讚「穩」、「甜」，以不搶戲的眼神、微表情和停頓展現成熟男人魅力與真摯的「寵」，和女主角趙今麥的CP感十足，被譽為成功翻身爆紅之作，尤其與趙今麥的吻戲和互動自然，展現了自然真實的情感，超有CP感，讓劇迷大呼甜度破表。

經典對白：「你說你還喜歡別人，那有什麼問題，我讓你挑。」

必看理由：宋威龍與趙今麥的CP火花自然且細膩，被網友譽為「冬日最暖心甜劇」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中