《驕陽似我》讓他翻紅 7部戲一次收藏宋威龍的帥

宋威龍18歲就演男主角，作品不斷。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix熱播的都會愛情劇《驕陽似我》讓中國男星宋威龍演藝事業再度翻紅！

宋威龍曾因為和經紀公司的合約問題，被冰凍兩年，演藝事業陷入低潮，雖然他解決合約問題後，這一年多來演了不少戲，但熱度卻不及他之前演出的《下一站是幸福》和《以家之名》，直到他和趙今麥主演的《驕陽似我》去年底播出後，他以成熟內斂又深情、體貼的「林嶼森」一角，在網路引爆話題與流量，被劇迷形容為「完美情人」、「健康系男神」，讓他演藝事業翻紅，終於揚眉吐氣。

宋威龍（右）和趙今麥主演的《驕陽似我》讓他演藝事業再度翻紅。（翻攝自網路）

從16歲被經紀公司發掘，宋威龍一直以高顏質的帥氣外型受到矚目，他曾被譽為「全球少女的夢」，出道以來累積多部話題作品，從青春甜寵、家庭情感到古裝權謀，戲路逐漸拓寬，演技也見長，尤其是這次《驕陽似我》的演出，很多人都說他演活了顧漫小說中的「林嶼森」，讓每個女人都愛他。

以下特別盤點宋威龍出道以來最值得推薦的7部戲劇作品，可以好好看到宋威龍高帥顏質的進化，還有演技的進級。

《鳳囚凰》是宋威龍首度挑大樑的作品。（翻攝自網路）

1.《鳳囚凰》（2018）—— 腹黑第一美男「容止」

演員陣容：宋威龍、關曉彤、白鹿、許凱、趙露思

時空背景：《鳳囚凰》是宋威龍首度挑大樑的作品，年僅18歲的他，挑戰天下第一美男的角色「容止」，形容他容顏人傾世無雙，心性淡如冰雪，外表純善，卻極善謀斷，是書迷心中「一見容止誤終身」的經典。雖然當年他演技尚在萌芽階段，但他身上那種清冷中帶有謀略的氣息，仍讓觀眾留下深刻印象，成為不少觀眾認識他的起點。

經典對白： 「我的生死，我的愛恨，皆是我自己抉擇，我不後悔，也不痛苦。」

必看理由：宋威龍第一部當男主角的古裝劇，也是他初次展現「高冷腹黑」演技的嘗試。

宋威龍和宋茜主演的《下一站是幸福》，主打甜蜜姐弟戀。（翻攝自網路）

2.《下一站是幸福》（2020）—— 年下小奶狗「元宋」

演員陣容：宋威龍、宋茜、王耀慶、虞書欣

時空背景：宋威龍在《下一站是幸福》中飾演男主角元宋，與賀繁星（宋茜飾）的姐弟戀是該劇的一大看點。宋威龍陽光帥氣的形象和直球追愛的個性，充滿年下小奶狗的魅力，俘獲了許多觀眾的心。這部劇可以說是他演藝生涯的重要轉捩點，他的表現被認為「角色契合度極高」且「魅力十足」，雖然在演技細節上仍有成長空間，但整體的化學反應非常成功，廣受好評。

經典對白： 「我不是在和你商量，我是在通知你：我實習期滿了，現在申請轉正。」

必看理由：滿滿的粉紅泡泡，是宋威龍最具代表性的「甜寵劇」作品。

3. 《以家人之名》（2020）—— 國民大哥「凌霄」

演員陣容：宋威龍、王新成、譚松韻、涂松岩

時空背景：《以家人之名》的劇情圍繞在3個沒有血緣關係的孩子（李尖尖、凌霄、賀子秋）因原生家庭變故組成臨時家庭，在愛與扶持中治癒創傷的故事，宋威龍在劇中飾演大哥凌霄，溫柔又憂鬱的模樣，與譚松韻的CP感十足，成為萬千少女的男神。雖然與張新成、涂松岩等實力派演員對戲時，宋威龍的演技被批評略顯「木訥」，表情不夠豐富，但因為劇集本身的熱度，加上他賦予了凌霄一種獨特的冷鬱氣質，這部戲仍讓他嚐到走紅的滋味。

經典對白： 「只有我們以後結婚了，才能成為真正的家人。」

必看理由：3兄妹的感情太感人了，宋威龍又帥又溫柔，獨特的冷鬱氣質讓人想好好抱抱他。

宋威龍在《漂亮書生》難得展現呆萌感。（翻攝自網路）

4. 《漂亮書生》（2020）—— 古代模範學霸「風承駿」

演員陣容：宋威龍、鞠婧禕、畢雯珺、王瑞昌

時空背景：典型的「女扮男裝」校園劇，翻拍自韓劇《成均館緋聞》，宋威龍飾演刺史之子風承駿，是個正氣凜然、死板固執的模範生，在雲上學堂中與女扮男裝的雪文曦相遇，是一部節奏輕快的代版校園甜寵劇。

經典對白：「無論你是誰，我都會守在你身邊。」

必看理由：適合喜歡輕鬆氛圍的觀眾。宋威龍飾演的「正人君子」學霸，在面對心動時那種古板卻可愛的反應，是他少見的「萌感」演出。

宋威龍（左）和井柏然在《君子盟》中醉心辦案。（翻攝自網路）

5.《君子盟》（2023）—— 耿直神探「張屏」

演員陣容：宋威龍、井柏然

時空背景：《君子盟》 改編自大風刮過的小說《張公案》，講述質樸耿直、愛好推理探案的士子張屏，與優雅溫潤的禮部侍郎蘭珏等少年君子，共同探案解謎、尋找身世真相，攜手維護正義、守護百姓安寧的故事。在《君子盟》中，宋威龍飾演貧窮書生張屏，表現出木訥執著與喜劇感，從一開始因古裝造型被質疑，到劇中展現角色機靈可愛的一面，與井柏然的對手戲充滿火花，在懸疑探案中增添了黑色幽默。

經典對白：「案情真相對我來說最重要，但如果你陷於危險，我會先救你，再去求真相。」

必看理由：轉型之作，展現了他除了戀愛劇之外，駕馭懸疑古裝劇的能力。

宋威龍和劉浩存演出的《七根心簡》，有許多動作戲。（翻攝自網路）

6. 《七根心簡》（2025）—— 狠戾深情的冒險王者「羅韌」

演員陣容：宋威龍、劉浩存、敖瑞鵬

時空背景：改編自尾魚的懸疑小說《七根心簡》，宋威龍飾演充滿神秘色彩、武力值爆表的羅韌，表面看似散漫、實則冷靜睿智，處變不驚的他帶領小隊成員在充滿超自然現象與人性考驗的冒險中，收服散落世間的「心簡」。

經典對白：「前方如果沒有你的話，怎麼都不會好。」

必看理由：是一部融合了奇幻、懸疑、探案和冒險元素的戲，有別於當下主流的甜寵劇，更適合喜歡燒腦與刺激的觀眾。

宋威龍在《驕陽似我》中和趙今麥CP感超強。（翻攝自網路）

7.《驕陽似我》（2025-2026）—— 深情熟男「林嶼森」

演員陣容：宋威龍、趙今麥、賴偉明

時空背景：宋威龍在《驕陽似我》中飾演的「林嶼森」表現獲讚「穩」、「甜」，以不搶戲的眼神、微表情和停頓展現成熟男人魅力與真摯的「寵」，和女主角趙今麥的CP感十足，被譽為成功翻身爆紅之作，尤其與趙今麥的吻戲和互動自然，展現了自然真實的情感，超有CP感，讓劇迷大呼甜度破表。

經典對白：「你說你還喜歡別人，那有什麼問題，我讓你挑。」

必看理由：宋威龍與趙今麥的CP火花自然且細膩，被網友譽為「冬日最暖心甜劇」。

