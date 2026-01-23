自由電子報
娛樂 電影

1.4億還在漲！《陽光女子合唱團》6女星合體吵翻天

〔記者鍾志均／台北報導〕溫暖真的會傳染！電影《陽光女子合唱團》截至22日，全台票房逼近1.4億元，口碑與票房雙線齊飛。

前晚，導演林孝謙、編劇呂安弦率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希六位女星，齊聚大巨蛋秀泰影城舉辦「破億特別歡樂放映場」，把影廳直接變成一場大型同樂會。

苗可麗（左起）、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚。（壹壹喜喜提供）苗可麗（左起）、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚。（壹壹喜喜提供）

不只台灣捷報頻傳，電影在馬來西亞上映短短一週，也拿下單日票房冠軍，雙喜臨門，讓寒流夜晚瞬間升溫。活動現場還加碼首播導演親自設計的《快樂真快樂》MV，觀眾剛哭完又笑，情緒被推到最高點。

演員們接力致謝，其中當媽的陳意涵笑說自己平常是「早睡早起代表」，能在夜晚和大家一起慶功很難得；苗可麗分享練唱《幸福在歌唱》時想到媽媽，深刻感受到「愛從來沒有離開」，是這部電影最能打動人心的地方。

《陽光女子合唱團》票房成績勢如破竹。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》票房成績勢如破竹。（壹壹喜喜提供）

鍾欣凌一邊提醒大家天冷要顧好身體，一邊不忘暖心喊話「也要接住身邊的人」；安心亞用一句話戳中全場：「不是一定要變好，才值得被愛，真實存在本身就值得被愛。」

歌后孫淑媚臨時加碼，為現場壽星觀眾即興唱生日快樂歌，還送上「雞腿祝福」，笑聲瞬間炸開。首次演出電影就遇上破億佳績的何曼希，被姊姊們狂虧：「我都等40年才破億！」鍾欣凌誇張說：「我都從青春期等到更年期了！」全場笑翻。

導演林孝謙（左起）、陳意涵、苗可麗。（壹壹喜喜提供）導演林孝謙（左起）、陳意涵、苗可麗。（壹壹喜喜提供）

活動中段出現隱藏彩蛋，眾人越洋連線到日本，為1月24日生日的翁倩玉送上祝福。苗可麗幽默開場，翁倩玉親切回應，現場200多位觀眾與演員一起合唱生日快樂歌，讓翁倩玉超感動。

點圖放大body

