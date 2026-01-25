典LU婚禮》陳漢典、Lulu催淚誓詞全文曝 雙雙哭紅眼：現在不能沒有你

陳漢典、Lulu黃路梓茵今日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典、Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，席開70桌，現場星光熠熠。由綜藝天王吳宗憲（憲哥）擔任證婚人，在幽默與感人的氛圍中，兩人深情許下誓言並深情擁吻，讓現場650位親友紅了眼眶。

婚禮最催淚時刻莫過於「交手儀式」，Lulu擁抱父母後，由父親親手將她交託給陳漢典。（記者傅茗渝攝）

婚禮開場由好友黃豪平主持，Juicy與Amanda擔任伴郎伴娘。最感人的時刻莫過於「交手儀式」，Lulu擁抱父母後，由父親親手將愛女交託給陳漢典，場面催淚。隨後在證婚人吳宗憲的逗趣見證下，為誓詞揭開序幕。

陳漢典在誓詞中深情告白，坦言遇見Lulu後才明白活著的意義，直言「終於娶到妳了」。（記者傅茗渝攝）

陳漢典感性開場，坦言站在這裡交換誓言是「這輩子最幸福的事」。他感性表示，過去常思考活著的目的，直到遇見Lulu才明白，是為了「找到一個我很愛，而她也剛好很愛我的人」。

陳漢典更激動告白：「真的有種『終於娶到妳』的感覺，好像我們錯過了幾個世紀。」他感謝Lulu讓他變得更勇敢，並承諾會支持Lulu的所有決定，永遠守護身邊，「我們要永遠相親相愛」。

陳漢典與Lulu黃路梓茵交換誓言後深情擁吻。（記者傅茗渝攝）

新娘Lulu則以一貫的真性情回應，感謝陳漢典總能包容她的「荒唐胡鬧」。她分享了兩人私下平凡卻甜蜜的互動，笑說自己廚藝普通，連煎蛋都被陳漢典誇成「米其林三星」。Lulu 說：「跟你一起在台上主持、在廚房喝燙口的蛋花湯，什麼都變得很有意義。」

一向獨立勇敢的Lulu更在誓詞中流露小女人的一面：「嫁給你有個缺點，原本我獨立勇敢，現在變得很膽小，變得不能沒有你。」最後更深情喊話：「老公我拜託你，下輩子請一定要找到我，不然我會傷心，我愛你！」

【新郎：陳漢典 誓詞全文】

「（清喉嚨）今天能在這裡，對我來說有著不一樣的意義。站在這裡交換誓言，是我這輩子最幸福的事。我會好好感受現在，記住這一切，不管過幾輩子都不想忘記。

我常想活著的目的是什麼？現在我知道了，是為了找到一個我很愛、而她也剛好很愛我的人，然後有個家，一起育兒、過一輩子。

妳真的讓我有一種終於娶到妳了的感覺，好像我們已經錯過了好幾個世紀。這輩子我會好好珍惜相處的每一刻，妳就是我想生活一輩子的人。謝謝妳讓我更勇敢地做我自己，包容我的一切，讓我的生命更完整。我會一直陪在妳身邊，支持妳的決定，妳永遠在我心裡。我想要照顧妳，我們要永遠相親相愛。

【新娘：Lulu誓詞全文】

謝謝你，不管發生什麼事，你永遠都是我最好的朋友。在你面前，我可以展現最完整的自己。當我在荒唐胡鬧時，轉身都能看到用微笑看著我的你；你用溫柔的眼神，療癒了我每一個破碎時刻。

我看起來很有想法、很有自信，因為我生在一個愛我的家庭，而身邊有了你之後，你更是「變本加厲」地支持我、愛我。我的廚藝明明普通到不行，我煎的蛋卻被你稱讚成米其林三星。

我喜歡跟你一起做任何事情。跟你一起站在台上主持，跟你一起站在廚房喝燙到不行的蛋花湯，還因為趕時間差點燙壞喉嚨。我們把生活中的好笑點滴寫成段子，只要跟你在一起，什麼都變得很玩、很有意義，想到下輩子也能跟你一起度過，就覺得好開心。

嫁給你其實有一個缺點：原以為我很獨立勇敢，現在卻變得膽小，變得不能沒有你。我這麼好強、怕丟臉，但現在最怕的卻是不能沒有你。

老公我拜託你，下輩子如果你用不同的身份出現在世上，請一定要找到我，不然我會很傷心。老公我愛你，這次我保證萬無一失。

