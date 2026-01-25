自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

典LU婚禮》陳漢典、Lulu催淚誓詞全文曝 雙雙哭紅眼：現在不能沒有你

陳漢典、Lulu黃路梓茵今日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮。（記者王文麟攝）陳漢典、Lulu黃路梓茵今日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典、Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，席開70桌，現場星光熠熠。由綜藝天王吳宗憲（憲哥）擔任證婚人，在幽默與感人的氛圍中，兩人深情許下誓言並深情擁吻，讓現場650位親友紅了眼眶。

婚禮最催淚時刻莫過於「交手儀式」，Lulu擁抱父母後，由父親親手將她交託給陳漢典。（記者傅茗渝攝）婚禮最催淚時刻莫過於「交手儀式」，Lulu擁抱父母後，由父親親手將她交託給陳漢典。（記者傅茗渝攝）

婚禮開場由好友黃豪平主持，Juicy與Amanda擔任伴郎伴娘。最感人的時刻莫過於「交手儀式」，Lulu擁抱父母後，由父親親手將愛女交託給陳漢典，場面催淚。隨後在證婚人吳宗憲的逗趣見證下，為誓詞揭開序幕。

陳漢典在誓詞中深情告白，坦言遇見Lulu後才明白活著的意義，直言「終於娶到妳了」。（記者傅茗渝攝）陳漢典在誓詞中深情告白，坦言遇見Lulu後才明白活著的意義，直言「終於娶到妳了」。（記者傅茗渝攝）

陳漢典感性開場，坦言站在這裡交換誓言是「這輩子最幸福的事」。他感性表示，過去常思考活著的目的，直到遇見Lulu才明白，是為了「找到一個我很愛，而她也剛好很愛我的人」。
陳漢典更激動告白：「真的有種『終於娶到妳』的感覺，好像我們錯過了幾個世紀。」他感謝Lulu讓他變得更勇敢，並承諾會支持Lulu的所有決定，永遠守護身邊，「我們要永遠相親相愛」。

陳漢典與Lulu黃路梓茵交換誓言後深情擁吻。（記者傅茗渝攝）陳漢典與Lulu黃路梓茵交換誓言後深情擁吻。（記者傅茗渝攝）

新娘Lulu則以一貫的真性情回應，感謝陳漢典總能包容她的「荒唐胡鬧」。她分享了兩人私下平凡卻甜蜜的互動，笑說自己廚藝普通，連煎蛋都被陳漢典誇成「米其林三星」。Lulu 說：「跟你一起在台上主持、在廚房喝燙口的蛋花湯，什麼都變得很有意義。」

一向獨立勇敢的Lulu更在誓詞中流露小女人的一面：「嫁給你有個缺點，原本我獨立勇敢，現在變得很膽小，變得不能沒有你。」最後更深情喊話：「老公我拜託你，下輩子請一定要找到我，不然我會傷心，我愛你！」

【新郎：陳漢典 誓詞全文】

「（清喉嚨）今天能在這裡，對我來說有著不一樣的意義。站在這裡交換誓言，是我這輩子最幸福的事。我會好好感受現在，記住這一切，不管過幾輩子都不想忘記。

我常想活著的目的是什麼？現在我知道了，是為了找到一個我很愛、而她也剛好很愛我的人，然後有個家，一起育兒、過一輩子。

妳真的讓我有一種終於娶到妳了的感覺，好像我們已經錯過了好幾個世紀。這輩子我會好好珍惜相處的每一刻，妳就是我想生活一輩子的人。謝謝妳讓我更勇敢地做我自己，包容我的一切，讓我的生命更完整。我會一直陪在妳身邊，支持妳的決定，妳永遠在我心裡。我想要照顧妳，我們要永遠相親相愛。

【新娘：Lulu誓詞全文】

謝謝你，不管發生什麼事，你永遠都是我最好的朋友。在你面前，我可以展現最完整的自己。當我在荒唐胡鬧時，轉身都能看到用微笑看著我的你；你用溫柔的眼神，療癒了我每一個破碎時刻。

我看起來很有想法、很有自信，因為我生在一個愛我的家庭，而身邊有了你之後，你更是「變本加厲」地支持我、愛我。我的廚藝明明普通到不行，我煎的蛋卻被你稱讚成米其林三星。

我喜歡跟你一起做任何事情。跟你一起站在台上主持，跟你一起站在廚房喝燙到不行的蛋花湯，還因為趕時間差點燙壞喉嚨。我們把生活中的好笑點滴寫成段子，只要跟你在一起，什麼都變得很玩、很有意義，想到下輩子也能跟你一起度過，就覺得好開心。

嫁給你其實有一個缺點：原以為我很獨立勇敢，現在卻變得膽小，變得不能沒有你。我這麼好強、怕丟臉，但現在最怕的卻是不能沒有你。

老公我拜託你，下輩子如果你用不同的身份出現在世上，請一定要找到我，不然我會很傷心。老公我愛你，這次我保證萬無一失。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中