台北101曾打槍阿湯哥！《不可能的任務3》取景台灣流局 改去上海拍

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）僅以91分鐘就攻頂台北101，讓我國國旗飄揚國際。原來過去「阿湯哥」湯姆克魯斯的《不可能的任務3》也想來拍台北101，但最後被拒絕，劇組最後在上海取景。

本報曾經報導，湯姆克魯斯曾經看上台北101，有意讓他讓監製兼主演的電影《不可能的任務3》來台拍攝，台北101時任公關經理謝文當時拒絕有理由，因為電影安排阿湯哥跑到頂樓，大樓的警衛朝他開槍，阿湯哥從樓頂一躍，跳到隔壁大樓。謝文表示，因為台北101沒有佩槍的警衛，隔壁也沒有別的大樓可以跳，與實情不合，加上當時台北101甫落成，大樓內部還是工地，雙方都覺得不適合而未合作。謝文強調，台北101出借場地的標準就是謝絕吸毒、色情、暴力與死亡。

只是當時台北101對於拍攝持保守態度，不免引發質疑，認為如果有外國劇組來台拍攝，機會難得，我方應該扮演更加積極的角色，而不是畫地自限。如今，現任台北101董事長賈永婕大開綠燈，且早在一年前就答應製作單位「一定要做」，成功讓世界看到台灣，讓賈永婕歷史留名。

