自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台北101曾打槍阿湯哥！《不可能的任務3》取景台灣流局 改去上海拍

台北101曾打槍阿湯哥！《不可能的任務3》取景台灣流局 改去上海拍。（翻攝自網路、Netflix提供）台北101曾打槍阿湯哥！《不可能的任務3》取景台灣流局 改去上海拍。（翻攝自網路、Netflix提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）僅以91分鐘就攻頂台北101，讓我國國旗飄揚國際。原來過去「阿湯哥」湯姆克魯斯的《不可能的任務3》也想來拍台北101，但最後被拒絕，劇組最後在上海取景。

阿湯哥在巴黎奧運閉幕上從天而降。（達志影像）阿湯哥在巴黎奧運閉幕上從天而降。（達志影像）

本報曾經報導，湯姆克魯斯曾經看上台北101，有意讓他讓監製兼主演的電影《不可能的任務3》來台拍攝，台北101時任公關經理謝文當時拒絕有理由，因為電影安排阿湯哥跑到頂樓，大樓的警衛朝他開槍，阿湯哥從樓頂一躍，跳到隔壁大樓。謝文表示，因為台北101沒有佩槍的警衛，隔壁也沒有別的大樓可以跳，與實情不合，加上當時台北101甫落成，大樓內部還是工地，雙方都覺得不適合而未合作。謝文強調，台北101出借場地的標準就是謝絕吸毒、色情、暴力與死亡。

只是當時台北101對於拍攝持保守態度，不免引發質疑，認為如果有外國劇組來台拍攝，機會難得，我方應該扮演更加積極的角色，而不是畫地自限。如今，現任台北101董事長賈永婕大開綠燈，且早在一年前就答應製作單位「一定要做」，成功讓世界看到台灣，讓賈永婕歷史留名。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中