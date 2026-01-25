自由電子報
娛樂 最新消息

91分鐘徒手爬完台北101！霍諾德「更新人類極限」全網跪

〔記者鍾志均／台北報導〕美國自由獨攀傳奇艾力克斯霍諾德，今天正式在台灣寫下歷史！上午9點11分，他從台北101底部開爬，在沒有任何繩索、安全護具的情況下，只靠雙手、雙腳一路向上，最終在91分鐘後成功站上頂端，被網友形容是「人類極限更新檔」的瘋狂挑戰。

艾力克斯霍諾德25日攀登台北101。（記者陳逸寬攝）艾力克斯霍諾德25日攀登台北101。（記者陳逸寬攝）

隨著霍諾德高度不斷拉升，地面觀眾的情緒也一路炸裂。從最初的低聲驚呼，到中後段直接變成尖叫、拍手、口哨齊發，有人邊看邊喊：「他根本在散步吧？」、「不到兩小時就結束也太誇張！」

尤其當他接近外型宛如「蛋糕塔」的頂部結構時，全場幾乎屏住呼吸，直到確定登頂成功，歡呼聲瞬間衝破天際，被網友笑稱：「這聲量，101自己應該都聽到了。」

艾力克斯霍諾德25日攀登台北101。（記者方賓照攝）艾力克斯霍諾德25日攀登台北101。（記者方賓照攝）

最讓人震驚的，不只是高度，而是霍諾德的「鬆弛感」。在垂直的玻璃帷幕上，他不但動作穩定、節奏冷靜，途中甚至還有心情對著大樓內的Google員工揮手互動，連線受訪時更輕描淡寫地笑說：「感覺有點像在爬山。」

艾力克斯霍諾德25日攀登台北101。（記者潘少棠攝）艾力克斯霍諾德25日攀登台北101。（記者潘少棠攝）

艾力克斯霍諾德登頂台北101後，以吊掛垂降方式回到圓形平台搭電梯。（記者陳逸寬攝）艾力克斯霍諾德登頂台北101後，以吊掛垂降方式回到圓形平台搭電梯。（記者陳逸寬攝）

挑戰完成後，社群平台立刻被洗版。不少網友直呼：「這不是勇敢，是物理學不適用的人」、「他不是在挑戰極限，是在重新定義人類。」也有人笑說：「Netflix 真的很敢播，觀眾看得比他本人還緊張。」

