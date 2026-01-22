曹西平入夢了！劉至翰妹還原2人深夜對談 「溫柔叮嚀一句話」掀淚海

劉至翰（右起）妹妹劉致妤透露近日曹西平入夢溫柔叮嚀。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曹西平上月29日在家中辭世，享壽66歲，身後事由乾兒子Jeremy一手打理，並將以「最後演唱會」形式舉辦追思會，陪伴他走完人生最後一程。暖心的是，劉至翰胞妹、在電影《新十二生肖》中飾演蓮花使者「貝瑪」的劉致妤，也為曹西平追思會協助籌備，她近日除了公開相關資訊，也透露曹西平曾入夢叮嚀她「要好好照顧自己」。

劉致妤坦言，自從開始為曹西平協助籌辦追思會後，自己在夜深人靜時常會對著曹西平的照片聊天問候，詢問他是否滿意這樣的呈現方式。沒想到某天夜裡，曹西平真的出現在劉致妤的夢中，他的模樣依舊熟悉，更喝著生前最愛的10元紅茶，並要她照顧好自己，溫柔的叮囑不僅讓劉致妤難以忘懷，大票網友及粉絲也都深感動容，

劉致妤也提到，現在再吃起曹西平生前喜歡的喉糖，雖然味道沒有改變，但心境卻已截然不同，她難掩思念忍不住直喊「好想你」，字裡行間流露出深深的不捨。曹西平追思會將於27日上午在台北市立懷愛館舉行，屆時追思會將以「最後演唱會」為名，象徵他向舞台與人生正式謝幕，也讓親友與歌迷有機會親自送別。

