首獨攀台北101的是他！法國蜘蛛人超驚險：這大樓被詛咒了

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明天（24日）於台北101進行攀爬挑戰，其實他並非第一個爬上台北101的好手，早在21年前，「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特（Alain Robert）是第一個挑戰台北101的好手，他稱台北101就像被詛咒，最後花了將近4小時完成。

亞倫羅伯特是第一個挑戰台北101的好手。（資料照，台北101提供）

本報曾經在2004年報導，亞倫羅伯特在2004年12月25日攀爬當時為世界第一高樓的台北101，在接過象徵安全的扣環後，從台北101位於信義路的外牆開始挑戰，結果卻遇上下雨天，因為天雨濕滑，不得不使用輔助工具，而非徒手攀登，所幸亞倫羅伯特仍成功攻頂。

請繼續往下閱讀...

根據英國《觀察家報》報導，亞倫羅伯特在峇里島的家中受訪時，直言「這棟大樓好像被詛咒了」，報導中回顧了台北101在建造期間有有工人傷亡，且其實亞倫羅伯特在爬台北101的12天前才摔傷手肘，不但縫了15針，還腫得比平常大1.5倍，更不用說當天還下雨。

亞倫羅伯特是第一個挑戰台北101的好手。（資料照，台北101提供）

至於台北101到底有多難爬？亞倫羅伯特以1至10分（最簡單至最難）評分，台北101是5.5至6分，難度大約是中上。不過亞倫羅伯特受訪時有指出，除了天氣因素，加上有一隻手因傷不能用之外，因為攀爬當時台北101還沒正式開幕，有部分窗框上還是有一些光滑的包裝，也增加攀爬的困難度。《赤手獨攀台北101：直播》明天上午9點將於Netflix登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法