〈民歌大團圓彩排〉許淑絹爆劉文正美國打牌往事

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，促成演唱會的重要推手吳楚楚昨率邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、大小南方、陳艾玲等齊聚彩排，美聲重現《動不動就說愛我》、《小小貝殼》等歌曲。

曾是「芝麻龍眼」二重唱的陳艾玲曾當過Energy製作人，也參加過坤達、書偉婚禮，昨被問到對兩人閃兵看法，她說：「就好好去面對，畢竟那時年輕不能做決定，我有傳訊息告訴他們沉澱一下，休息一下，人生有挫敗是好的，選擇是一念之間。」

大巨蛋民歌演唱會將有多位歌手從美國返台共襄盛舉，昨剛好是劉文正73歲生日，儘管神隱多年，社群還是有很多粉絲隔空獻上祝福，多年來都傳言他在美國，許淑絹透露：「20年前我姊夫的朋友和劉文正打過麻將，聽說打得滿兇的。」她說以前很迷戀劉文正演出的《閃亮的日子》。

楊芳儀當農婦放飛自我 邰肇玫抗癌成功人生豁達

曾和徐曉菁搭檔唱紅《秋蟬》的楊芳儀，也從美國返台，一頭白髮自在做自己，她談到：「我常住美國紐澤西，農婦當慣了，安逸慣了。」她在美國家中會種菜，常會看到鹿、狐狸、火雞來家中造訪，她談到：「近10年來我放自己自由，不要再染頭髮了。」

抗癌成功的邰肇玫歷經大病後人生更豁達，笑說：「我好吃懶做，生過病的人會對身體比較照顧。」她覺得自己很幸運，「我的癌細胞清得很乾淨。」笑說去追蹤回診，醫生也說：「妳不要再來了。」

「民歌大團圓」歷時8個月籌備，還集結74位歌手獻唱122首經典民歌，總演出時間長達7小時，購票可洽拓元售票系統。

