自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈民歌大團圓彩排〉許淑絹爆劉文正美國打牌往事

許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、陳艾玲、南方二重唱齊聚為大巨蛋民歌演唱會彩排。（記者胡舜翔攝）許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、陳艾玲、南方二重唱齊聚為大巨蛋民歌演唱會彩排。（記者胡舜翔攝）

 

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，促成演唱會的重要推手吳楚楚昨率邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、大小南方、陳艾玲等齊聚彩排，美聲重現《動不動就說愛我》、《小小貝殼》等歌曲。

曾是「芝麻龍眼」二重唱的陳艾玲曾當過Energy製作人，也參加過坤達、書偉婚禮，昨被問到對兩人閃兵看法，她說：「就好好去面對，畢竟那時年輕不能做決定，我有傳訊息告訴他們沉澱一下，休息一下，人生有挫敗是好的，選擇是一念之間。」

大巨蛋民歌演唱會將有多位歌手從美國返台共襄盛舉，昨剛好是劉文正73歲生日，儘管神隱多年，社群還是有很多粉絲隔空獻上祝福，多年來都傳言他在美國，許淑絹透露：「20年前我姊夫的朋友和劉文正打過麻將，聽說打得滿兇的。」她說以前很迷戀劉文正演出的《閃亮的日子》。

楊芳儀當農婦放飛自我 邰肇玫抗癌成功人生豁達

曾和徐曉菁搭檔唱紅《秋蟬》的楊芳儀，也從美國返台，一頭白髮自在做自己，她談到：「我常住美國紐澤西，農婦當慣了，安逸慣了。」她在美國家中會種菜，常會看到鹿、狐狸、火雞來家中造訪，她談到：「近10年來我放自己自由，不要再染頭髮了。」

抗癌成功的邰肇玫歷經大病後人生更豁達，笑說：「我好吃懶做，生過病的人會對身體比較照顧。」她覺得自己很幸運，「我的癌細胞清得很乾淨。」笑說去追蹤回診，醫生也說：「妳不要再來了。」

「民歌大團圓」歷時8個月籌備，還集結74位歌手獻唱122首經典民歌，總演出時間長達7小時，購票可洽拓元售票系統。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中