自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓媒當眾質疑「演技差」 邊佑錫高EQ直球回應

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕Disney+韓劇《21世紀大君夫人》昨天（6日）在首爾舉行記者會，邊佑錫被問到演技爭議時，大方回應引發網友討論。

邊佑錫稱為了《21世紀大君夫人》做了很多努力。（Disney+提供）邊佑錫稱為了《21世紀大君夫人》做了很多努力。（Disney+提供）

邊佑錫在2024年因演出《背著善宰跑》爆紅，劇本邀約相較過去暴增20倍，他當時表示正在好好挑選劇本中，而其中一個選擇的作品正是與IU合作的《21世紀大君夫人》，這也是《善宰》後第一個戲劇作品，難免被放大檢視。

昨天記者會上，韓國記者問得比台灣記者還要直接，稱這是邊佑錫暌違2年的回歸，在作品中擔任很重要的角色，需要細膩地演繹，但網友對他的演技很是擔心，「為了洗刷在演技上的爭議，請問您做出什麼樣的努力呢？」變相質疑邊佑錫的提問，似乎有些敏感。

邊佑錫昨出席《21世紀大君夫人》記者會。（翻攝自臉書）邊佑錫昨出席《21世紀大君夫人》記者會。（翻攝自臉書）

邊佑錫對此表示，常常會跟導演進行討論，「雖然我以前就會這麼做，不過在這部作品中，我也竭盡全力，為了讓大家看到『王』這個角色，在情感上能夠產生共鳴，我花了很多心思在這個部份上，努力集中在『王』的敘事當中。」

邊佑錫在《21世紀大君夫人》中飾演理安大君，由於這是繼人氣作《背著善宰跑》之後的作品，被問到會不會感到很有壓力？邊佑錫認為與其說有壓力，不如希望這部作品能受到更多的喜愛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中