韓媒當眾質疑「演技差」 邊佑錫高EQ直球回應

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕Disney+韓劇《21世紀大君夫人》昨天（6日）在首爾舉行記者會，邊佑錫被問到演技爭議時，大方回應引發網友討論。

邊佑錫稱為了《21世紀大君夫人》做了很多努力。（Disney+提供）

邊佑錫在2024年因演出《背著善宰跑》爆紅，劇本邀約相較過去暴增20倍，他當時表示正在好好挑選劇本中，而其中一個選擇的作品正是與IU合作的《21世紀大君夫人》，這也是《善宰》後第一個戲劇作品，難免被放大檢視。

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昨天記者會上，韓國記者問得比台灣記者還要直接，稱這是邊佑錫暌違2年的回歸，在作品中擔任很重要的角色，需要細膩地演繹，但網友對他的演技很是擔心，「為了洗刷在演技上的爭議，請問您做出什麼樣的努力呢？」變相質疑邊佑錫的提問，似乎有些敏感。

邊佑錫昨出席《21世紀大君夫人》記者會。（翻攝自臉書）

邊佑錫對此表示，常常會跟導演進行討論，「雖然我以前就會這麼做，不過在這部作品中，我也竭盡全力，為了讓大家看到『王』這個角色，在情感上能夠產生共鳴，我花了很多心思在這個部份上，努力集中在『王』的敘事當中。」

邊佑錫在《21世紀大君夫人》中飾演理安大君，由於這是繼人氣作《背著善宰跑》之後的作品，被問到會不會感到很有壓力？邊佑錫認為與其說有壓力，不如希望這部作品能受到更多的喜愛。

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