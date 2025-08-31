晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（威尼斯影展）艾瑪史東剃光頭爽翻天 相信有外星人 孫藝真秀「背 」景喊幸福

艾瑪史東出席《暴蜂尼亞》記者會，驚吐相信世上有外星人。（美聯社）艾瑪史東出席《暴蜂尼亞》記者會，驚吐相信世上有外星人。（美聯社）

〔記者鍾志均、廖俐惠／綜合報導〕第82屆威尼斯影展如火如荼進行，包括奧斯卡影后艾瑪史東主演的《暴蜂尼亞》、韓國女神孫藝真和李炳憲首度合作的《徵人啟弒》相繼登場，兩片皆入圍主競賽單元，各自收穫近7分鐘、8分半鐘的掌聲，星光加持讓影展增添看頭。

孫藝真驚艷威尼斯威尼斯紅毯，成為全場焦點。（達志影像）孫藝真驚艷威尼斯威尼斯紅毯，成為全場焦點。（達志影像）

艾瑪史東主演《暴蜂尼亞》是她第4度和導演尤格藍西莫合作，卡司還有坎城影帝傑西普萊蒙、艾丹戴爾比斯等人；記者會上，艾瑪史東先是闡述電影主題，隨後拋出「我相信世上有外星人」的發言，令國際媒體譁然。

導演尤格藍西莫（左起）、艾瑪史東、艾丹戴爾比斯、傑西普萊蒙前進威尼斯宣傳《暴蜂尼亞》。（路透）導演尤格藍西莫（左起）、艾瑪史東、艾丹戴爾比斯、傑西普萊蒙前進威尼斯宣傳《暴蜂尼亞》。（路透）艾瑪史東在《暴峰尼亞》光頭造型亮相驚豔眾人。（翻攝自YouTube）艾瑪史東在《暴峰尼亞》光頭造型亮相驚豔眾人。（翻攝自YouTube）

《暴蜂尼亞》改編2003年韓國科幻喜劇電影《拯救綠色星球！》，講述艾瑪飾演的大型企業女執行長，遭深信陰謀論的人士綁架，只因認為她是企圖摧毀地球的外星人。由於電影涉及超現實題材，外媒問及艾瑪史東是否相信外星人的存在時，她幽默反問︰「你們怎麼知道我不是外星人？」坦言︰「人類是獨一無二的人種這種觀點太過自戀。」

該片讓影迷熱議的是，艾瑪史東為電影當場剃光頭，她向外媒透露「剃頭那刻真的爽翻了」，笑稱這造型省事很多，沖澡也非常舒服。

孫藝真健身有成，在紅毯上曬出白皙裸背美翻天。（法新社）孫藝真健身有成，在紅毯上曬出白皙裸背美翻天。（法新社）

至於孫藝真首度以《徵人啟弒》征戰歐洲3大影展，所到之處都吸引影迷注意，女神也親切幫忙簽名、自拍，人氣超旺。

韓國名導朴贊郁暌違20年重返威尼斯主競賽，新片《徵人啟弒》在當地首映獲得長達8分半鐘的掌聲，爛番茄新鮮度更高達100%，甚至有外媒看好，將是威尼斯最高榮譽金獅獎的強力候選之一。

李星民（左起）、廉惠蘭、李炳憲、孫藝真、朴喜洵及導演朴贊郁一起踏上威尼斯紅毯，受到熱烈歡迎。（美聯社）李星民（左起）、廉惠蘭、李炳憲、孫藝真、朴喜洵及導演朴贊郁一起踏上威尼斯紅毯，受到熱烈歡迎。（美聯社）

朴贊郁稱這部電影籌備了20年，感謝有李炳憲、孫藝真等華麗的演員陣容，才讓他順利找到資金拍攝。李炳憲直言，能與朴贊郁合作是所有韓國演員的人生清單，孫藝真也十分認同，曾心想「導演什麼時候會來找我演戲」，如今願望成真，表示「多虧了導演，我感到很幸福。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中