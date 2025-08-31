（威尼斯影展）艾瑪史東剃光頭爽翻天 相信有外星人 孫藝真秀「背 」景喊幸福

艾瑪史東出席《暴蜂尼亞》記者會，驚吐相信世上有外星人。（美聯社）



〔記者鍾志均、廖俐惠／綜合報導〕第82屆威尼斯影展如火如荼進行，包括奧斯卡影后艾瑪史東主演的《暴蜂尼亞》、韓國女神孫藝真和李炳憲首度合作的《徵人啟弒》相繼登場，兩片皆入圍主競賽單元，各自收穫近7分鐘、8分半鐘的掌聲，星光加持讓影展增添看頭。

孫藝真驚艷威尼斯威尼斯紅毯，成為全場焦點。（達志影像）

艾瑪史東主演《暴蜂尼亞》是她第4度和導演尤格藍西莫合作，卡司還有坎城影帝傑西普萊蒙、艾丹戴爾比斯等人；記者會上，艾瑪史東先是闡述電影主題，隨後拋出「我相信世上有外星人」的發言，令國際媒體譁然。

請繼續往下閱讀...

導演尤格藍西莫（左起）、艾瑪史東、艾丹戴爾比斯、傑西普萊蒙前進威尼斯宣傳《暴蜂尼亞》。（路透）艾瑪史東在《暴峰尼亞》光頭造型亮相驚豔眾人。（翻攝自YouTube）

《暴蜂尼亞》改編2003年韓國科幻喜劇電影《拯救綠色星球！》，講述艾瑪飾演的大型企業女執行長，遭深信陰謀論的人士綁架，只因認為她是企圖摧毀地球的外星人。由於電影涉及超現實題材，外媒問及艾瑪史東是否相信外星人的存在時，她幽默反問︰「你們怎麼知道我不是外星人？」坦言︰「人類是獨一無二的人種這種觀點太過自戀。」

該片讓影迷熱議的是，艾瑪史東為電影當場剃光頭，她向外媒透露「剃頭那刻真的爽翻了」，笑稱這造型省事很多，沖澡也非常舒服。

孫藝真健身有成，在紅毯上曬出白皙裸背美翻天。（法新社）

至於孫藝真首度以《徵人啟弒》征戰歐洲3大影展，所到之處都吸引影迷注意，女神也親切幫忙簽名、自拍，人氣超旺。

韓國名導朴贊郁暌違20年重返威尼斯主競賽，新片《徵人啟弒》在當地首映獲得長達8分半鐘的掌聲，爛番茄新鮮度更高達100%，甚至有外媒看好，將是威尼斯最高榮譽金獅獎的強力候選之一。

李星民（左起）、廉惠蘭、李炳憲、孫藝真、朴喜洵及導演朴贊郁一起踏上威尼斯紅毯，受到熱烈歡迎。（美聯社）

朴贊郁稱這部電影籌備了20年，感謝有李炳憲、孫藝真等華麗的演員陣容，才讓他順利找到資金拍攝。李炳憲直言，能與朴贊郁合作是所有韓國演員的人生清單，孫藝真也十分認同，曾心想「導演什麼時候會來找我演戲」，如今願望成真，表示「多虧了導演，我感到很幸福。」

