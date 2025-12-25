《綜藝一級棒》奪冠再戰除夕！康康率紅白軍「馬力全開」 5大金牌評審坐鎮

中視除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》錄影；康康、李子森、杜忻恬、（紅隊）許志豪、陳隨意、陳孟賢。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》昨盛大舉辦開錄記者會，《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬全員出擊，領軍紅、白兩隊共20位藝人氣勢亮相。

由於《綜藝一級棒》上週六（20日）再度蟬聯全國收視冠軍，主持群士氣大振，不僅在現場安排磅礴鼓陣為開錄助陣，更放話除夕夜要火力全開，用最強的舞台回饋觀眾。

中視除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》錄影；康康、許志豪。（記者陳奕全攝）

記者會上紅白兩隊火藥味十足，白隊隊長康康率領李子森、杜忻恬、吳申梅等實力派唱將迎戰，並預告將有連續3小時、6回合的歌唱競技，更有他精心策劃的「康康special」及歌中劇演出。

紅隊隊長許志豪則領軍陳隨意、郭婷筠等唱將正面對決，更請出許常德、江志豐等五大金牌評審坐鎮，強調比賽絕對「玩真的」。此外，觀眾最期待的「森恬CP」也將在除夕夜合體獻唱，尚未正式開錄，兩隊隊員便已互相嗆聲，勝負慾爆棚。

擔綱記者會主持人的陳孟賢也感性表示，除夕夜圍爐一定要配電視，中視今年集結歌唱、競賽與綜藝元素，就是要讓全台觀眾在馬年「一馬當先」。《馬力全開紅白歌合戰》將於2月16日除夕夜晚間8點在中視、中天播出。

挾帶全國收視冠軍的高人氣，《綜藝一級棒》主持群士氣大振，特別在除夕節目錄影現場安排磅礴鼓陣助陣。（記者陳奕全攝）

