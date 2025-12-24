2025最讓你「放不下」的執念是什麼？珍珠心測：穩穩抓住2026幸福年！

塔羅牌老師艾菲爾認為，每個人的心中都藏著一顆尚未磨平、時而隱痛的「珍珠」。（艾菲爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕再過一週就是跨年夜，在迎向2026年的同時， 當我們回首2025年的一些「計劃」和「牽掛」，似乎也該做番整理了！

塔羅牌老師艾菲爾以「珍珠」做為潛意識的心理投射借鏡，他認為每個人的心中都藏著一顆尚未磨平、時而隱痛的「珍珠」，而未盡的心願或不順遂，就如同珍珠貝內包覆的沙塵。

「珍珠心理測驗」中的高價盲盒，象徵我們每個人各自對命運的期待與交付，直覺預感會開出的「顏色」，不僅反應了個人的審美偏好，更是潛意識中對過去一年情感債務、遺憾或成就的深層投射。

透過艾菲爾老師這場關於光澤與色彩的預言，我們將一起揭開那層溫潤的表相，看清自己在2025年末，究竟還把什麼樣的「執念」，緊緊地握在手心裡放不下。一旦懂得消化並且轉化，就像蚌分泌珍珠質包覆沙塵的過程，人生中的困難會逼迫我們不斷內省、堅強，讓2026年變得更加堅韌、有深度！

Q．你花了高價，在網路購物上買了一個「一定開出」的珍珠盲盒，你覺得你會開出什麼顏色的珍珠？

A、星辰藍珍珠

B、朝霞粉珍珠

C、碧海綠珍珠

D、雪影白珍珠

A、星辰藍珍珠

➤放不下【那份沒能被理解的孤獨】

選擇星辰藍珍珠的你，內心深處有一抹憂鬱而深邃的色彩，這意味著2025年你最放不下的是「那份沒能被理解的孤獨」。這一年，你可能經歷了職場上的異動或人際關係的重組，表面上你表現得客觀冷靜、獨當一面，像藍珍珠般散發著高冷而穩定的光芒，但實際上，你比誰都渴望有人能讀懂你沉默背後的潛臺詞。

你放不下的是某次深夜求救未果的失落，或是那個曾經以為是知己，最後卻漸行漸遠的身影。你總覺得自己像是在深海中發光的生物，美麗卻寂寞，那種「明明處在人群中，心卻像隔了一層深水」的疏離感，是你今年最沉重的心理包袱。

．年度盤點：你的2025像是一場獨自航行的夜航。你曾試著點亮燈火，卻發現海面上只有自己的倒影。你放不下的是對「共鳴」的執著，總在夜深人靜時反覆推敲某段對話，想找尋自己被誤解的證據。

．心靈處方：承認孤獨是生命的常態，而非你的失敗。2026年，請學著先當自己的知音。

B、朝霞粉珍珠

➤放不下【未竟的浪漫與期待的落空】

選擇朝霞粉珍珠的你，性格溫柔且對生活充滿詩意的想像，這代表你2025年最放不下的是「未竟的浪漫與期待的落空」。粉色珍珠帶著初戀般的羞澀與溫暖，投射出你今年在情感或夢想藍圖上，曾有過一段極其燦爛的預期。可能是某個曖昧無果的物件，或是你投入大量心力卻沒能開花結果的創意計畫。

你放不下的是「差一點就成功」的懊惱，以及那些曾讓你心跳加速、最後卻在黎明前消散的粉色泡泡。你的痛苦來自於你太過善良地守著那個殘缺的夢，不忍心戳破它。

．年度盤點：你的2025像是看了一場還沒演完就斷電的電影。你一直坐在黑暗的影廳裡等燈光亮起，手中還握著沒吃完的爆米花。你放不下的不是那個結果，而是那個曾經相信奇跡會發生的「自己」。

．心靈處方：破碎的夢境也是一種洗禮。放下對「圓滿」的強迫症，朝霞落幕後，才有滿天繁星。

C、碧海綠珍珠

➤放不下【對安穩現狀的焦慮與對變動的恐懼】

選擇碧海綠珍珠的你，追求平衡與自然，這顯示你2025年最放不下的是「對安穩現狀的焦慮與對變動的恐懼」。綠色象徵生命力，也象徵著界線與守護。今年你可能一直在「想跳出舒適圈」與「害怕失去現有保護」之間激烈掙扎。

你放不下的是一份食之無味棄之可惜的工作、一段消耗你卻能提供物質穩定的關係，或是那個為了合群而拼命壓抑自我的舊習慣。你像是被困在一個美麗的玻璃魚缸裡，雖然水質清澈，你卻渴望外面那片不可知的大海，卻又因為擔心無法生存而遲遲不敢躍出。

．年度盤點：你的2025像是一場漫長的拉鋸戰。你站在岸邊看著遠行的船隻，腳步卻被沉重的沙子陷住。你放不下的是那份「虛假的安全感」，總是在午夜夢回時自問：如果不這樣，我還能是誰？

．心靈處方：所有的成長都始于勇於破壞現有的平衡。2026年，請試著讓自己的生命「野」一點。

D、雪影白珍珠

➤放不下【對完美主義的自我苛求】

選擇雪影白珍珠的你，眼裡容不下一點瑕疵，這意味著2025年你最放不下的是「對完美主義的自我苛求」。白色珍珠象徵純潔與極致，反映出你這一年來對自己近乎殘酷的要求。無論是身材管理、職場績效還是社交禮儀，你都在心底設定了一個極高的基準線。

你放不下的是某次在眾人面前的小失誤，或是那張沒能拿到滿分的成績單（即便已經99分）。你總是在檢討自己，習慣性地放大那些細微的裂痕，卻忘了欣賞自己這一整年來所散發出的圓潤光輝。這份「必須完美」的詛咒，讓你的一年過得如履薄冰。

．年度盤點：你的2025像是一場停不下來的馬拉松。即使已經跑到了終點，你還在為起跑時稍微歪掉的鞋帶感到介懷。你放不下的是那個「理想中的超人」，卻唯獨忘了擁抱那個會累、會錯、會流汗的凡人。

．心靈處方：裂痕才是光照進來的地方。2026年，請學著愛上自己的「不完美」。

艾菲爾提醒，有時候懂得適時放下執念，2026年會變得更加堅韌、有深度！（艾菲爾提供）

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

