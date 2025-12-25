自由電子報
娛樂 最新消息

朱孝天缺席F4怒扯三大黑幕 驚爆「已去國台辦配合調查」

〔娛樂頻道／綜合報導〕F4的合體獨缺朱孝天，風波持續延燒，昨晚是平安夜，才在演唱會意外摔下舞台的阿信談到：「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空」，沒想到真的出現「吵雜」聲，朱孝天不忍在社群大爆料，包括影射阿信及「F3」演唱未開全麥，更指控唱片公司涉及和售票平台「掛勾」，利用黃牛炒高票價，再平分利益，甚至提到：「上面已經開始調查這些事情了，應該很快要行動了。」但針對朱孝天的爆料內容，相信音樂目前未有回應。

朱孝天對F4合體一事態度備受關注，缺席演出再掀風波。（翻攝自IG）朱孝天對F4合體一事態度備受關注，缺席演出再掀風波。（翻攝自IG）

阿信和言承旭、吳建豪、朱孝天日前才在上海完成4場「恆星之城」演唱會，目前也傳出下一站是明年1月9日起到成都唱3場，就在粉絲充滿期待之際，未加入此次F4演出的朱孝天又放炮了。

朱孝天在粉絲群爆出三大黑幕，指稱相信音樂選擇和黃牛掛鉤的售票平台販售演唱會門票，「利用黃牛把票價炒高，然後跟黃牛平分，利用黃牛來逃掉溢價的稅款。」朱孝天自爆自己已去「國台辦」配合調查，甚至放話：「相信大家都很期待」。

另外，朱孝天自爆：「我的耳朵因為噪性傷害，會持續耳鳴，造成我唱歌的時候會跑調（走音），但我還是堅持全開麥。」還透露：「假唱部分是這樣的，在我自己參與的台北小巨蛋（正確應為大巨蛋）和北京鳥巢的演出中，被要求提前錄音，然後在演出時候播放。」再次掀起各界熱議。

點圖放大body

