自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

冬至後小寒前「年關3煞」夾擊！12生肖「養運、養底氣」這2週很重要

從冬至之後、直至小寒來臨前這兩週，適逢「年關3煞」，如何養生、養運、養底氣三管齊下，很重要！（達志影像）從冬至之後、直至小寒來臨前這兩週，適逢「年關3煞」，如何養生、養運、養底氣三管齊下，很重要！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從節氣「冬至」到「小寒」（ 1/5）來臨的這段時間，對於想要養足底氣、培育正能量的12生肖朋友們來說，是非常重要的時間點，研究幸運命理多年的菲菲老師直言，「這半個月，決定你明年3個月的能量底氣」，這是一年中陰陽二氣轉換最為關鍵、卻也最為脆弱的時期，「陽氣初萌，猶如幼芽破土，其力甚微，極易被外界的陰寒之氣所傷。」

此外，從冬至到小寒，這段時間適逢歲末最忙碌也最疲憊的時期，壓力、寒氣、責任感「年關三煞」同時三面夾擊，也是一年當中最容易「身體亮紅燈」的時刻。菲菲老師表示，自古以來，養生智慧皆強調此時應「去寒就溫，無擾乎陽」，從中醫養生的角度來看，此時節對應人體的「腎」臟，腎主藏精，為先天之本，內蘊元陰元陽。冬至後陽氣始生，正是補養腎精、鞏固根本的黃金時期。若此時耗傷過度，如同在根基上動搖，會影響來年一整年的健康基礎。因此，無論是飲食、起居還是情志，都應圍繞「補腎藏精」此一核心展開。因此，這半個月的核心課題非常生活化：如何在忙亂與寒冷中，照顧好自己的身體與情緒，平安、健康地迎接新年。

【何謂年關3煞：壓力、寒氣、責任感】

1. 身體方面：經歷了年底加班、尾牙應酬，身體消耗大，免疫力降低，正是感冒、腸胃炎、筋骨痠痛的好發期。

2. 情緒方面：年度結算的壓力、對來年的不確定感，加上陰冷天氣，容易讓人心情低落、煩躁或感到莫名疲憊。

3. 社交與財務方面：節日聚會密集，開銷大，人情往來複雜，需要耗費許多心神去應對。

 

【12生肖養生、養運、養底氣！這2週很重要！】

冬至到小寒之間，是一年能量「由藏轉生」的關鍵時段，不同生肖在此期間受到的影響也不盡相同：有人要節氣，有人適合收心，有人貴人動、有人財氣旺。根據12生肖在此節氣中的氣場流向，菲菲老師也提供最貼近日常、最能立刻採用的運勢提醒與生活建議。

 

➤鼠│人情互動留分寸，腸胃保暖是首務！

· 核心提醒：聚會時慎談金錢，飲食上溫暖脾胃。

· 社交建議：聊天避免深入討論收入、投資，可輕鬆轉向旅遊、興趣等話題。

· 養生重點：隨身備著薑茶或溫水，聚餐時避免冰淇淋、冷飲直接下肚。

· 一句話叮嚀：熱絡的是氣氛，清醒的是頭腦；溫暖的是食物，保護的是自己。

 

➤牛│意外之財宜封存，溫和飲食護中焦！

· 核心提醒：將額外收入存為「安心基金」，飲食拒絕「暴力進補」。

· 財務建議：任何獎金、紅包，先存入銀行，至少過完年再規劃用途。

· 養生重點：比起大魚大肉，蘿蔔排骨湯、山藥粥等溫和食補更適合此刻的脾胃。

· 一句話叮嚀：錢財入袋為安，飲食清淡為宜，平安即是福。

 

➤虎│家庭港灣可充電，早睡藏神勝補藥！

· 核心提醒：從家人處汲取情感支持，用早睡修復身心能量。

· 情緒建議：感到壓力時，回家吃飯、陪父母看電視，簡單的陪伴最能充電。

· 養生重點：嚴格執行「睡前半小時不碰手機」，創造一個黑暗、安靜的睡眠環境。

· 一句話叮嚀：最治癒的場所是家，最有效的補藥是睡。

 

➤兔│獨處規劃效率高，網路消費警報響！

· 核心提醒：善用安靜時光覆盤規劃，警惕線上衝動消費。

· 行動建議：利用一個下午，安靜地寫下年度感謝與遺憾清單，明確來年方向。

· 消費警示：將購物APP移至手機次頁，或設定冷靜期，加入購物車後24小時再付款。

· 一句話叮嚀：向內探索得智慧，向外消費需冷靜。

 

➤龍│專注本職核獎金，圍巾護頸防風邪！

· 核心提醒：仔細核對年終收入，嚴防寒風侵襲頭頸。

· 工作建議：仔細核對績效與獎金計算，確保勞動成果完整兌現。

· 養生重點：出門必備圍巾或高領衣物，保護後頸「大椎穴」，這是防感冒的關鍵。

· 一句話叮嚀：獎金一分莫算錯，脖子一寸勿受寒。

 

➤蛇│處變不驚順勢為，泡腳降火舒肝氣！

· 核心提醒：以平常心面對職場微調，用物理方式紓解情緒壓力。

· 心態建議：對於部門或職務的風吹草動，保持觀望，做好本分，不主動捲入是非。

· 養生重點：每晚用40-45℃熱水泡腳15分鐘，引火下行，有助安眠並緩解煩躁。

· 一句話叮嚀：變化來時穩住心，暖水泡腳安住神。

 

➤馬│按章辦事保順遂，保暖腰腹固腎陽！

· 核心提醒：工作遵守流程避錯漏，穿衣注重腰腹防寒。

· 行動建議：年底流程性工作多，嚴格按規章操作，不求快，但求穩妥無錯。

· 養生重點：穿著蓋過腰部的長版上衣或背心，避免後腰裸露。可用熱水袋敷腰。

· 一句話叮嚀：行事循規蹈矩，腰腹密不透風。

 

➤羊│歡聚時光控節奏，腸胃休息需間歇！

· 核心提醒：做聚會中快樂的調節者，給腸胃安排「休息日」。

· 社交建議：主動提議點一些清淡的菜餚，或帶領大家玩些不拼酒的遊戲。

· 養生重點：在連續聚餐間，刻意安排一兩天只吃清粥、麵條、蒸蛋，讓腸胃休整。

· 一句話叮嚀：盡興有度方是真快樂，飲食有節才是真養生。

 

➤猴│幽默表達看場合，滋潤咽喉抗乾燥！

· 核心提醒：說話注意場合與溫度，勤補水分對抗辦公室乾燥。

· 言行建議：在公開或不熟的場合，開玩笑前先默想三秒，確保無傷大雅。

· 養生重點：在辦公室準備一個小加濕器，桌上常備保溫杯，泡羅漢果或蜂蜜檸檬水。

· 一句話叮嚀：口出善言暖人心，常飲溫水潤己身。

 

➤雞│小圈溫馨勝趕場，桂圓紅棗養心神！

· 核心提醒：選擇高品質的小範圍相聚，用甜湯滋養氣血。

· 行動建議：拒絕不必要的趕場聚會，改為邀請好友到家中共煮火鍋、看電影。

· 養生重點：下午茶可換成桂圓紅棗茶或酒釀蛋，補養心血，改善手腳冰涼與睡眠。

· 一句話叮嚀：好友不在多，在知心；補身不在貴，在對時。

 

➤狗│踏實完工獲認可，從四肢保暖做起！

· 核心提醒：穩步完成歲末工作，從手腳保暖開始關愛自己。

· 工作建議：有條不紊地完成清單上的待辦事項，你的踏實會被上司看在眼裡。

· 養生重點：購置一雙厚實的家居襪，上班時備好暖手寶。每坐一小時，起身活動手足。

· 一句話叮嚀：工作一步一腳印，保暖從手腳做起。

 

➤猪│事務分派效率增，深度睡眠是最好的藥！

· 核心提醒：善用團隊與家人分擔任務，用高品質睡眠修復身心。

· 行動建議：將家務列出清單，邀請家人各自認領；工作上也可適度委託，信任夥伴。

· 養生重點：創造最佳睡眠環境（黑暗、安靜、涼爽），確保連續7-8小時的深度休息，勝過任何補品。

· 一句話叮嚀：懂得分擔，是智慧；能夠安睡，是幸福。

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中