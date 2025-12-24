冬至後小寒前「年關3煞」夾擊！12生肖「養運、養底氣」這2週很重要

從冬至之後、直至小寒來臨前這兩週，適逢「年關3煞」，如何養生、養運、養底氣三管齊下，很重要！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從節氣「冬至」到「小寒」（ 1/5）來臨的這段時間，對於想要養足底氣、培育正能量的12生肖朋友們來說，是非常重要的時間點，研究幸運命理多年的菲菲老師直言，「這半個月，決定你明年3個月的能量底氣」，這是一年中陰陽二氣轉換最為關鍵、卻也最為脆弱的時期，「陽氣初萌，猶如幼芽破土，其力甚微，極易被外界的陰寒之氣所傷。」

此外，從冬至到小寒，這段時間適逢歲末最忙碌也最疲憊的時期，壓力、寒氣、責任感「年關三煞」同時三面夾擊，也是一年當中最容易「身體亮紅燈」的時刻。菲菲老師表示，自古以來，養生智慧皆強調此時應「去寒就溫，無擾乎陽」，從中醫養生的角度來看，此時節對應人體的「腎」臟，腎主藏精，為先天之本，內蘊元陰元陽。冬至後陽氣始生，正是補養腎精、鞏固根本的黃金時期。若此時耗傷過度，如同在根基上動搖，會影響來年一整年的健康基礎。因此，無論是飲食、起居還是情志，都應圍繞「補腎藏精」此一核心展開。因此，這半個月的核心課題非常生活化：如何在忙亂與寒冷中，照顧好自己的身體與情緒，平安、健康地迎接新年。

【何謂年關3煞：壓力、寒氣、責任感】

1. 身體方面：經歷了年底加班、尾牙應酬，身體消耗大，免疫力降低，正是感冒、腸胃炎、筋骨痠痛的好發期。

2. 情緒方面：年度結算的壓力、對來年的不確定感，加上陰冷天氣，容易讓人心情低落、煩躁或感到莫名疲憊。

3. 社交與財務方面：節日聚會密集，開銷大，人情往來複雜，需要耗費許多心神去應對。

【12生肖養生、養運、養底氣！這2週很重要！】

冬至到小寒之間，是一年能量「由藏轉生」的關鍵時段，不同生肖在此期間受到的影響也不盡相同：有人要節氣，有人適合收心，有人貴人動、有人財氣旺。根據12生肖在此節氣中的氣場流向，菲菲老師也提供最貼近日常、最能立刻採用的運勢提醒與生活建議。

➤鼠│人情互動留分寸，腸胃保暖是首務！

· 核心提醒：聚會時慎談金錢，飲食上溫暖脾胃。

· 社交建議：聊天避免深入討論收入、投資，可輕鬆轉向旅遊、興趣等話題。

· 養生重點：隨身備著薑茶或溫水，聚餐時避免冰淇淋、冷飲直接下肚。

· 一句話叮嚀：熱絡的是氣氛，清醒的是頭腦；溫暖的是食物，保護的是自己。

➤牛│意外之財宜封存，溫和飲食護中焦！

· 核心提醒：將額外收入存為「安心基金」，飲食拒絕「暴力進補」。

· 財務建議：任何獎金、紅包，先存入銀行，至少過完年再規劃用途。

· 養生重點：比起大魚大肉，蘿蔔排骨湯、山藥粥等溫和食補更適合此刻的脾胃。

· 一句話叮嚀：錢財入袋為安，飲食清淡為宜，平安即是福。

➤虎│家庭港灣可充電，早睡藏神勝補藥！

· 核心提醒：從家人處汲取情感支持，用早睡修復身心能量。

· 情緒建議：感到壓力時，回家吃飯、陪父母看電視，簡單的陪伴最能充電。

· 養生重點：嚴格執行「睡前半小時不碰手機」，創造一個黑暗、安靜的睡眠環境。

· 一句話叮嚀：最治癒的場所是家，最有效的補藥是睡。

➤兔│獨處規劃效率高，網路消費警報響！

· 核心提醒：善用安靜時光覆盤規劃，警惕線上衝動消費。

· 行動建議：利用一個下午，安靜地寫下年度感謝與遺憾清單，明確來年方向。

· 消費警示：將購物APP移至手機次頁，或設定冷靜期，加入購物車後24小時再付款。

· 一句話叮嚀：向內探索得智慧，向外消費需冷靜。

➤龍│專注本職核獎金，圍巾護頸防風邪！

· 核心提醒：仔細核對年終收入，嚴防寒風侵襲頭頸。

· 工作建議：仔細核對績效與獎金計算，確保勞動成果完整兌現。

· 養生重點：出門必備圍巾或高領衣物，保護後頸「大椎穴」，這是防感冒的關鍵。

· 一句話叮嚀：獎金一分莫算錯，脖子一寸勿受寒。

➤蛇│處變不驚順勢為，泡腳降火舒肝氣！

· 核心提醒：以平常心面對職場微調，用物理方式紓解情緒壓力。

· 心態建議：對於部門或職務的風吹草動，保持觀望，做好本分，不主動捲入是非。

· 養生重點：每晚用40-45℃熱水泡腳15分鐘，引火下行，有助安眠並緩解煩躁。

· 一句話叮嚀：變化來時穩住心，暖水泡腳安住神。

➤馬│按章辦事保順遂，保暖腰腹固腎陽！

· 核心提醒：工作遵守流程避錯漏，穿衣注重腰腹防寒。

· 行動建議：年底流程性工作多，嚴格按規章操作，不求快，但求穩妥無錯。

· 養生重點：穿著蓋過腰部的長版上衣或背心，避免後腰裸露。可用熱水袋敷腰。

· 一句話叮嚀：行事循規蹈矩，腰腹密不透風。

➤羊│歡聚時光控節奏，腸胃休息需間歇！

· 核心提醒：做聚會中快樂的調節者，給腸胃安排「休息日」。

· 社交建議：主動提議點一些清淡的菜餚，或帶領大家玩些不拼酒的遊戲。

· 養生重點：在連續聚餐間，刻意安排一兩天只吃清粥、麵條、蒸蛋，讓腸胃休整。

· 一句話叮嚀：盡興有度方是真快樂，飲食有節才是真養生。

➤猴│幽默表達看場合，滋潤咽喉抗乾燥！

· 核心提醒：說話注意場合與溫度，勤補水分對抗辦公室乾燥。

· 言行建議：在公開或不熟的場合，開玩笑前先默想三秒，確保無傷大雅。

· 養生重點：在辦公室準備一個小加濕器，桌上常備保溫杯，泡羅漢果或蜂蜜檸檬水。

· 一句話叮嚀：口出善言暖人心，常飲溫水潤己身。

➤雞│小圈溫馨勝趕場，桂圓紅棗養心神！

· 核心提醒：選擇高品質的小範圍相聚，用甜湯滋養氣血。

· 行動建議：拒絕不必要的趕場聚會，改為邀請好友到家中共煮火鍋、看電影。

· 養生重點：下午茶可換成桂圓紅棗茶或酒釀蛋，補養心血，改善手腳冰涼與睡眠。

· 一句話叮嚀：好友不在多，在知心；補身不在貴，在對時。

➤狗│踏實完工獲認可，從四肢保暖做起！

· 核心提醒：穩步完成歲末工作，從手腳保暖開始關愛自己。

· 工作建議：有條不紊地完成清單上的待辦事項，你的踏實會被上司看在眼裡。

· 養生重點：購置一雙厚實的家居襪，上班時備好暖手寶。每坐一小時，起身活動手足。

· 一句話叮嚀：工作一步一腳印，保暖從手腳做起。

➤猪│事務分派效率增，深度睡眠是最好的藥！

· 核心提醒：善用團隊與家人分擔任務，用高品質睡眠修復身心。

· 行動建議：將家務列出清單，邀請家人各自認領；工作上也可適度委託，信任夥伴。

· 養生重點：創造最佳睡眠環境（黑暗、安靜、涼爽），確保連續7-8小時的深度休息，勝過任何補品。

· 一句話叮嚀：懂得分擔，是智慧；能夠安睡，是幸福。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

☆民俗說法僅供參考☆

