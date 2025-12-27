自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

許志豪「婚禮現場照」曝光！攜女星甜蜜依偎 狂冒粉紅泡泡

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人與許志豪、蔡昌憲主持《超級紅人榜》，本週日將迎來第700集里程碑，節目一路走來歷經多次蛻變，從最初的歌唱比賽，逐步轉型為承載夢想與人生故事的音樂舞台。製作單位特別推出「700集回娘家」特輯，邀請不同時期的選手重返舞台，場面溫馨感人。

許志豪（左）與翁鈺鈞上演「結婚戲碼」。（三立提供）許志豪（左）與翁鈺鈞上演「結婚戲碼」。（三立提供）

這次節目內容不只邀請歷屆選手齊聚，更祭出最有話題性的橋段──主持人正面對決評審團，三大回合主題對戰，火力全開、笑料不斷。

第一回合「結婚VS生子」率先登場，由主持人許志豪攜手翁鈺鈞，上演甜蜜又誇張的「結婚戲碼」，現場宛如婚禮現場；評審團則派出許常德、余凱揚與高佳群迎戰，兩位新手爸爸分享育兒心情，以「人生新階段」迎戰主持群，情感與笑點齊發。

蔡昌憲與曾宥嘉聯手，將夯曲《APT》改編為台語版本。（三立提供）蔡昌憲與曾宥嘉聯手，將夯曲《APT》改編為台語版本。（三立提供）

第二回合「蔡家對決」話題度爆表，由詹雅雯攜手蔡昌憲的二伯蔡豐正同台獻聲，展現深厚情感與歌聲實力；另一邊則由蔡昌憲與曾宥嘉聯手，將夯曲《APT》改編為台語版本，節奏洗腦、創意十足，掀起全場高潮。

來到第三回合「蛻變人氣組合對決」，舞台氣氛全面升溫。陳子鴻、荒山亮與鄧品硯同台，見證「品硯男孩變少男」的成長蛻變；于美人則搭檔陳孟賢，以「平民變巨星」為主題，唱出圓夢舞台最動人的核心精神。

主持人之一的蔡昌憲感性表示，《超級紅人榜》就像自己的孩子，彼此在成長中互相學習。「從第一集錄影開始，看著節目被越來越多人看見，我也在這裡學到很多，不只是主持的專業，更是從每位選手的人生故事與歌聲中獲得力量。」

于美人（右）、陳孟賢唱出圓夢舞台最動人的核心精神。（三立提供）于美人（右）、陳孟賢唱出圓夢舞台最動人的核心精神。（三立提供）

他回憶最難忘的時刻，是入伍當兵前，節目特別為他製作專輯錄影，「頂著光頭站上舞台，那一刻就像被送上列車，整個紅人榜團隊在月台為我祝福，真的非常感動。」他也期盼這個充滿溫度的節目，能繼續陪伴觀眾走得更遠。

同樣一路與節目成長的主持人許志豪，則回顧自己從來賓、魔王、外場主持一路走到主持群的歷程。他透露，正式加入主持行列時正逢節目第200集，「即使過了將近12年，仍常覺得不可思議，能參與這麼大型的節目，我真的何其有幸。」他直言，《超級紅人榜》不只是收視長紅的選秀節目，更是讓自己被看見、被磨練的重要轉捩點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中