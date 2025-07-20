趙德胤和趙麗穎爆緋聞 施名帥驚喊厲害問真的嗎

導演林冠慧（左起）、林君陽、曾英庭、傅孟柏、施名帥和陳和榆、陳鈺杰過去都曾拍過公視學生劇展，昨一起出席活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕施名帥、傅孟柏和導演林君陽等人昨出席「公視學生劇展20週年影展」記者會，施名帥過往拍導演柯汶利短片《自由人》，入圍金鐘迷你劇戲王，他回憶當時拍片預算只有50萬，他拍了6天片酬僅8000元，還長達32小時沒休息，讓他印象深刻。

對於導演柯汶利和張鈞甯熱戀一事，他看新聞才知道；他之前和導演趙德胤合作電影《灼人秘密》，如今趙德胤和趙麗穎爆緋聞，施名帥驚訝表情比出大拇指，直呼：「很厲害、很恭喜他欸！」下一秒轉頭問「但是真的嗎」，反差模樣相當有趣。

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施名帥和朱芷瑩結婚2年，透露兩人的情趣是分享醜照，像是朱芷瑩得獎，施名帥拍了她閉眼照，讓她大翻白眼。施名帥自嘲這就是他只能當演員的原因，「老婆只要看到拍照教學影片就會傳給我，但我永遠找不到按快門的時刻。」

此外，導演曾英庭過去拍短片《煙火》，他回憶當年有老師推薦還是學生的傅孟柏給他，因此他查了傅孟柏的上課時間，特別從台藝大騎車到北藝大偷偷觀察對方，也開啟兩人6度合作的契機，而傅孟柏也藉曾英庭執導的《最後的詩句》摘下金鐘迷你劇戲王。

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