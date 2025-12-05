自由電子報
娛樂 音樂

世紀合體！F4獨缺朱孝天加入天團成員 周杰倫助陣內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4獨缺朱孝天，將啟動「F✦ FOREVER 恆星之城」25周年大型巡演，他們將與五月天阿信一起開唱，阿信更力邀亞洲天王「周董」周杰倫合作新歌，堪稱超強陣容的夢幻合體。

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信神級合唱新歌。（相信音樂提供）周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信神級合唱新歌。（相信音樂提供）

5位大咖將合作新歌《恆星不忘Forever Forever》，這首歌由周杰倫作曲、阿信作詞，兩位天王再次攜手寫下前所未見的傳奇新篇章，打造「F✦ FOREVER」的主題歌。

言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天，多年後三人再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，五人唱得開心，也玩得盡興，也從中獲得感動。吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」

言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」

周渝民感觸極深地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上《恆星不忘Forever Forever》，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

其實早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，阿信就向周董邀歌，周董當時先回：「不錯喔！」但轉眼大巨蛋唱完歌還沒收到歌曲，等到9月阿信再傳訊問周董，周董反出考題要阿信先寫詞。阿信笑說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」

