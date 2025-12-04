節氣「大雪」遇海王星順行！ 12星座定錨2026搏好運

節氣大雪，遇上海王星順行雙魚座，是擬定2026旺運大計的最好時機。（塔妮婭老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週日（12/7）將迎來24節氣中的「大雪」，隨著天氣愈來愈冷，跨年的氛圍也愈來愈濃，對於想到開創2026新局、搶先搏得「好彩頭」的星友們來說，星座專家塔妮婭老師提醒，本月適逢象徵想、直覺與靈感的海王星即將12/11恢復順行，若能提早知道自己適合在哪些領域上岸，將催旺2026年一整年！

塔妮婭老師進一步分析，從今年的7/5開始逆行在牡羊座的海王星，在經過4個多月後終於回到雙魚座，緩慢的逆行帶來深刻的靈魂校準，這段逆行時期，提醒12星座的朋友們要懂得更認識自己，不要再用社會期待與標籤來定義自己。

塔妮婭老師強調，這波「海王星順行雙魚座」將一直持續到明年1月27日，進入牡羊座為止，結束長達14年的雙魚時期，這喻意著「一個行動的開端、新時代的崛起」，12星座的朋友們千萬要把良機，瞄準對的方向和領域，天時加上地利，更能充分發揮內在無窮潛力！

♈牡羊座→可接觸身心靈領域

．星象影響：確立夢想並願意親手實現它。

．有利能量：接觸身心靈得到領悟與力量。

♉金牛座→充盈社交圈人脈

．星象影響：確認自己的初心找到志同道合的朋友。

．有利能量：加入團體或開發不同以往的生活圈。

♊雙子座→勇敢跳脫舒適圈

．星象影響：在事業上做真正的自己，而不是別人期望的你。

．有利能量：舊有跑道的更新，或開啟新的賽道。

♋巨蟹座→尋找屬於你的大師

．星象影響：內在價值觀與信念的落地定錨。

．有利能量：進修學習，與得到大師或智者的指引。

♌獅子座→釐清錢財與友情份際

．星象影響：全面重生，進入不一樣的人生階段。

．有利能量：重建和他人的邊界感，與啟動財務能量。

♍處女座→聚焦一對一的關係

．星象影響：明白「一對一」關係的意義與責任。

．有利能量：關係的釐清與回歸現實面。

♎天秤座→養生行善助人助運

．星象影響：工作和生活與自身健康的醒悟。

．有利能量：接觸慈善公益與服務志工得到啟發和好運。

♏天蠍座→從愛情和親情得力

．星象影響：擁有無限創意與創作靈感。

．有利能量：小孩或戀愛對象帶給來快樂的正能量。

♐射手座→為家庭付出帶來回饋

．星象影響：滿足自身情緒價值與尊重內在需求。

．有利能量：為家庭和家人付出而得到意想不到的回饋。

♑摩羯座→宜聚焦文教文化領域

．星象影響：善用直覺力與想像力表達自己。

．有利能量：溝通、寫作或教導與學習上思緒清晰。

♒水瓶座→藉天賦修正理財思維

．星象影響：自我價值與看待物質世界的昇華。

．有利能量：善用天賦或改變賺錢花錢方式。

♓雙魚座→認同自我並訂定圓夢計劃

．星象影響：自我認同的覺醒與靈魂展開行動。

．有利能量：開創夢想與實踐的機會出現。

