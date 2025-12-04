自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

節氣「大雪」遇海王星順行！ 12星座定錨2026搏好運

節氣大雪，遇上海王星順行雙魚座，是擬定2026旺運大計的最好時機。（塔妮婭老師提供）節氣大雪，遇上海王星順行雙魚座，是擬定2026旺運大計的最好時機。（塔妮婭老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週日（12/7）將迎來24節氣中的「大雪」，隨著天氣愈來愈冷，跨年的氛圍也愈來愈濃，對於想到開創2026新局、搶先搏得「好彩頭」的星友們來說，星座專家塔妮婭老師提醒，本月適逢象徵想、直覺與靈感的海王星即將12/11恢復順行，若能提早知道自己適合在哪些領域上岸，將催旺2026年一整年！

塔妮婭老師進一步分析，從今年的7/5開始逆行在牡羊座的海王星，在經過4個多月後終於回到雙魚座，緩慢的逆行帶來深刻的靈魂校準，這段逆行時期，提醒12星座的朋友們要懂得更認識自己，不要再用社會期待與標籤來定義自己。

塔妮婭老師強調，這波「海王星順行雙魚座」將一直持續到明年1月27日，進入牡羊座為止，結束長達14年的雙魚時期，這喻意著「一個行動的開端、新時代的崛起」，12星座的朋友們千萬要把良機，瞄準對的方向和領域，天時加上地利，更能充分發揮內在無窮潛力！

♈牡羊座→可接觸身心靈領域

．星象影響：確立夢想並願意親手實現它。

．有利能量：接觸身心靈得到領悟與力量。

♉金牛座→充盈社交圈人脈

．星象影響：確認自己的初心找到志同道合的朋友。

．有利能量：加入團體或開發不同以往的生活圈。

♊雙子座→勇敢跳脫舒適圈

．星象影響：在事業上做真正的自己，而不是別人期望的你。

．有利能量：舊有跑道的更新，或開啟新的賽道。

♋巨蟹座→尋找屬於你的大師

．星象影響：內在價值觀與信念的落地定錨。

．有利能量：進修學習，與得到大師或智者的指引。

♌獅子座→釐清錢財與友情份際

．星象影響：全面重生，進入不一樣的人生階段。

．有利能量：重建和他人的邊界感，與啟動財務能量。

♍處女座→聚焦一對一的關係

．星象影響：明白「一對一」關係的意義與責任。

．有利能量：關係的釐清與回歸現實面。

♎天秤座→養生行善助人助運

．星象影響：工作和生活與自身健康的醒悟。

．有利能量：接觸慈善公益與服務志工得到啟發和好運。

♏天蠍座→從愛情和親情得力

．星象影響：擁有無限創意與創作靈感。

．有利能量：小孩或戀愛對象帶給來快樂的正能量。

♐射手座→為家庭付出帶來回饋

．星象影響：滿足自身情緒價值與尊重內在需求。

．有利能量：為家庭和家人付出而得到意想不到的回饋。

♑摩羯座→宜聚焦文教文化領域

．星象影響：善用直覺力與想像力表達自己。

．有利能量：溝通、寫作或教導與學習上思緒清晰。

♒水瓶座→藉天賦修正理財思維

．星象影響：自我價值與看待物質世界的昇華。

．有利能量：善用天賦或改變賺錢花錢方式。

♓雙魚座→認同自我並訂定圓夢計劃

．星象影響：自我認同的覺醒與靈魂展開行動。

．有利能量：開創夢想與實踐的機會出現。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中