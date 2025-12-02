濱崎步演唱會空場照曝光 攝影師認違規反挨轟

濱崎步上海演唱會遭取消，獨自登台唱完全場，空場照片拍攝者也出面致歉。（組合照，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本天后濱崎步11月29日在中國上海開唱臨時被取消，最終決定面對1萬4000個空位敬業完成演出，事件延燒至今，昨（1）日被中國官媒《澎湃新聞》指「無人演唱會」是不實訊息，而濱崎步在臉書曝光空場獻唱照片也一度被指是假的，如今，拍攝者出面致歉。

自稱負責拍攝該場演出的工作人員賴宗隆發表致歉聲明：「本人在藝人彩排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片，並於2025年11月28日18：00左右上傳至我的個人抖音帳號，發布了所謂『濱崎步在現場錄製一個人的演唱會』的不實訊息。」

賴宗隆表示：「這不實訊息被許多自媒體轉發，甚至有部分自媒體據此杜撰了『濱崎步獨自在空無一人的現場唱完了整場演唱會』等虛假內容」。」強調網路流傳說法均為錯誤延伸，造成外界誤解與主辦單位困擾，他承諾將嚴守職業規範，不再犯下同樣錯誤。

但許多中國網友並不採信，紛紛留言「欺負國人大部分上不了IG是吧，IG上歌手本人的帳號都證實了」、「濱崎步說了都不算，贏麻了」、「濱崎步在IG發了照片的，現在來強行解釋，覺得丟臉就不要瞎搞，現在更藝術了」。

