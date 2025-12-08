自由電子報
娛樂 最新消息

中配聞「台灣禁小紅書」譙翻 網紅大瑤逆風讚：封得好！

中配網紅大瑤向來有話直說，常有中國粉絲翻牆過來她的YT頻道留言。（翻攝自YT）中配網紅大瑤向來有話直說，常有中國粉絲翻牆過來她的YT頻道留言。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不同於中配錢麗，或是國民黨中配代表中常委（現已被停止黨職）何鷹鷺高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，中配大瑤定居台灣多年，她常在YT分享在台灣生活和中國生活的異同處，該褒就褒，該譙就譙，評論針針見血，從沒在客氣的。但她昨天（7日）針對有些中配姐妹圈怒罵「台灣禁用小紅書、民主開倒車」一事，提出個人觀點，認為早該禁用了，上面本來就真的存在很多違法資訊和詐騙影片，如果從平台無法回溯訊息出處，比起禁用，對使用者傷害更大！

大瑤以便當店舉例，就像隔壁違法營業便當店，無論它的菜色有多豐富，口味有多麼好吃，但它就是沒有營業許可證，就是違法經營，政府主管單位要求停業，合情合理。

同理，今天是因為小紅書不願配合調查詐騙事件，才被台灣禁用一年，未能若能秉持資訊透明公開原則，恢復使用不是不可能；就像微博和抖音，台灣並未封鎖訊息流通，它們的影響力不會比小紅書小，若真要箝制言論自由箝制，全封了不是更好？！

大瑤也舉中國網友的心聲並不是像中國官媒所稱，清一色認為台灣政府是因為怕了中國才封小紅書，其實有更多人留言點明，中國自已不是禁用臉書、IG、脆、和YT 都不能用之外，連Google 、OpenAI也無法申請使用帳號…不是嗎？

大瑤15分鐘影片，短短不到6小時便吸引數萬人留言按讚，網友留言表示，兩岸的禁是不一樣的禁。台灣是禁平台，中國是禁人民使用。台灣禁小紅書只是把他遮起來，而且不是無緣無故是有事先警告給予改善期限。不但有法源依據，而且不是禁止人民使用，是禁止平台被解析而不易被用，目的是減少國人損失並要求平台被納管，平台只要配合就能解封。如果民眾有辦法用就照樣可以用也沒犯法不會被抓（而且又沒有網路長城又不用爬牆，只要換個DNS），但如果將來被騙要報案也沒用因那是自己選擇無法抱怨為什麼警察不調查，政府已經盡了保護人民的義務。但是在中國若翻牆被檢舉，是會被請去喝茶且被罰錢的，一種是禁平台一種是禁人民，不一樣。開心有些中國人已經能分辨官方的說法邏輯有問題不再全面接受被洗腦，希望越來越多人能獨立思考。

更有網友應和大瑤觀點，直言「我不用小紅書，禁了小紅書也不影響我的生活，我覺得有Google，Facebook，Youtube就夠用了。」、「小紅書在台灣，沒有法律人公司，沒有負責人，犯了法，找誰負責，蔣萬安，黃國昌支持小紅書，那請他們兩來登記為法律代理人，其他網站，像臉書，奇摩，谷歌，大家都有，我們歡迎蔣萬安先生來當任小紅書的法律代理人，一切違法由他來負責。」、「政府機關已通知小紅書需回覆在國內設台灣法定代理人，但對方一直已讀不回！這樣當國內民眾被騙時，無資料索取來源也沒人可以負責！所以我一直搞不懂！這被限流量還要怪政府！真他媽扯！」

