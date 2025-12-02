怕被排擠？中國遊客偽裝「台灣護照」赴日旅遊 網轟：自取其辱

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國、日本近期因日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論再度掀起外交緊張，雙方民間情緒也跟著升溫。近日有中國旅客為避免在日本遭到排擠，竟以「台灣護照套」包覆中國護照，引發討論。

中國遊客赴日本旅遊怕遭排擠，買「台灣護照套」偽裝。（翻攝Threads）

一名中國網友在社群平台公開分享，他購買了綠色、印有「中華民國 TAIWAN」字樣的護照套，直接套在中國護照外，聲稱這樣能讓旅程更順利。他還展示淘寶上販售的日本護照套，供其他網友「參考」。

相關畫面被旅日僑胞轉傳至Threads後，引來不滿，直言「中國人請不要假裝台灣人或日本人」。消息傳回台灣，也引起大量留言，網友質疑「這樣不會觸法嗎？」、「淘寶真的什麼都賣」、「這算回歸中華民國了吧？」也有人嘲諷「反正海關看得懂中國和台灣的差別。這樣只是自取其辱」。

類似情況過去也曾出現在南韓。當時因反中情緒升溫，不少台灣旅客赴韓旅遊時會配戴「我是台灣人」識別徽章，以避免被誤會。相關照片流傳後，部分韓國網友表示歉意，強調「真正支持仇恨的只是少數人」。

