自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

怕被排擠？中國遊客偽裝「台灣護照」赴日旅遊 網轟：自取其辱

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國、日本近期因日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論再度掀起外交緊張，雙方民間情緒也跟著升溫。近日有中國旅客為避免在日本遭到排擠，竟以「台灣護照套」包覆中國護照，引發討論。

中國遊客赴日本旅遊怕遭排擠，買「台灣護照套」偽裝。（翻攝Threads）中國遊客赴日本旅遊怕遭排擠，買「台灣護照套」偽裝。（翻攝Threads）

一名中國網友在社群平台公開分享，他購買了綠色、印有「中華民國 TAIWAN」字樣的護照套，直接套在中國護照外，聲稱這樣能讓旅程更順利。他還展示淘寶上販售的日本護照套，供其他網友「參考」。

相關畫面被旅日僑胞轉傳至Threads後，引來不滿，直言「中國人請不要假裝台灣人或日本人」。消息傳回台灣，也引起大量留言，網友質疑「這樣不會觸法嗎？」、「淘寶真的什麼都賣」、「這算回歸中華民國了吧？」也有人嘲諷「反正海關看得懂中國和台灣的差別。這樣只是自取其辱」。

類似情況過去也曾出現在南韓。當時因反中情緒升溫，不少台灣旅客赴韓旅遊時會配戴「我是台灣人」識別徽章，以避免被誤會。相關照片流傳後，部分韓國網友表示歉意，強調「真正支持仇恨的只是少數人」。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中