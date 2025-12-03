自由電子報
娛樂 最新消息

周杰倫陪兒子坐纜車「一家三口超溫馨」 昆凌真實狀態全被拍

周杰倫（右起）與昆凌在紐西蘭陪兒子坐纜車被網友直擊。（翻攝自小紅書）周杰倫（右起）與昆凌在紐西蘭陪兒子坐纜車被網友直擊。（翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫與昆凌近日在紐西蘭被多名遊客巧遇，夫妻倆與兒子搭纜車的畫面全被捕捉，意外曝光其實正在錄製《周遊記》，一邊拍節目一邊陪伴家人旅行。昆凌當天以短裙配長靴現身，真實狀態及氣質相當不凡，民眾直擊後更直呼「不敢靠近、像不同圖層！」夫妻倆工作與家庭同步兼顧，再度掀起外界熱議。

周杰倫赴紐西蘭度假之餘，陪伴家人也不忘錄製節目《周遊記》。（組合照，翻攝自小紅書）周杰倫赴紐西蘭度假之餘，陪伴家人也不忘錄製節目《周遊記》。（組合照，翻攝自小紅書）

周杰倫近日在紐西蘭被網友直擊穿著休閒服走在前方，身邊雖然有節目團隊與隨行人員，但整體氛圍相當輕鬆；昆凌則陪著兒子緊跟在後，一家三口搭纜車時互動自然熱絡，完全沒有明星家庭的距離感。《周遊記》向來以旅行為主軸，這次也在當地被拍到熟悉團隊作業，現場路人都稱昆凌妝感自然、身形比例好得驚人。

昆凌身穿短裙，在人群中超搶鏡。 圖片來源/小紅書昆凌身穿短裙，在人群中超搶鏡。 圖片來源/小紅書

其實，夫妻倆早已多次被拍到「邊工作邊帶孩子旅行」，今年4月曾現身蒙特卡羅看網球賽，10月也被捕捉在日本代官山散步。周杰倫習慣把工作以外的時間留給家人，而昆凌在育兒、工作與行程間切換自如，近距離目擊者也坦言能感受到一家三口的放鬆與幸福氛圍。

