范瑋琪高呼「我是河北人」！《歌手》墊底被噓爆 霸氣回應了

〔娛樂頻道／綜合報導〕范瑋琪近期在中國力拚復出，她接受中媒訪問，強調自己是河北人，家鄉在石家莊。提及過去6年間的低潮，其中包括參加歌唱節目《歌手2025》被網爆，虛心接受所有批評，更稱「人不一定是完美的」，「很感謝節目讓我唱歌，雖然我沒有表現好、很遺憾，很多人寫了很多很難聽的話，但我已經心臟很強，可以像彈力球把這些負能量彈回去。」

對於這些年歷經的風波，范瑋琪直呼是「人生最低潮的時光」，還要學習自我和解，「我要跟失去的家人做離別，包括失去我最好的朋友，我也花時間去念書，花更多時間跟孩子相處」，不免提及在今年痛失好友大S。

請繼續往下閱讀...

范瑋琪坦言歷經人生最低潮。（翻攝臉書）

對於參加《歌手2025》失常墊底被酸，范瑋琪自認在節目上沒有表現好，因此讓大家失望，她強調：「你們不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊，你們可以不聽我唱歌，但不可以惡意地去攻擊我的身體、我的家人。」

如今范瑋琪自認拋開陰霾，更重新上聲樂課，找專屬的老師教導發聲，受訪自信稱：「我又重新可以學唱歌，好快樂、好開心，是很好的學習、運動，希望大家還是給我機會。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法