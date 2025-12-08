F4合體遙遙無期？朱孝天撕破臉怒反擊 相信音樂只給4個字

朱孝天被排除在F4合體巡演之外，他在影片中做出指控。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕朱孝天遭「除名」，沒有參與F4的新歌合唱，還有即將展開的演唱會，由於近期網路上出現關於他的各種謾罵，日前他的老婆韓雯雯也透過直播表達不捨，今（8日）朱孝天則透過影片在各社群做出回應，並指控遭到唱片公司高層主管「抹黑、潑髒水」，對此，相信只給出4個字。

在影片中，朱孝天指稱，在拒絕唱片公司3點要求後，被單方面斷絕聯繫，「相信音樂那邊就單方面切斷了跟我所有的聯繫，接著就出現了因為我洩密要延期，再來是出現了因為我洩密最終要認痛割捨我，這些所謂的新聞點。」但他沒有明白說出是哪三點要求？另外他點名極力促成F4合體的相信音樂高層主管，談到：「如果妳有不喜歡我或覺得我不適任演出，可以告訴我，我們可以有一個配合，沒必要用這種抹黑、潑髒水的方式。」

原本前幾天阿信在生日感言中還提到：「我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花」，另外在直播也提到：「很多人說這不是F4最完整、希望的陣容，這個我們當然也知道，我們還是不放棄任何機會，呈現大家最想看、最完整的陣容」，不過，今天朱孝天選擇「撕破臉」，甚至覺得唱片公司高層對他潑髒水，網友覺得，F4想再合體，恐怕是遙遙無期了。針對朱孝天的指控，相信音樂表示：「不予回應。」

