娛樂 最新消息

同框周華健被酸像母子！愛妻康粹蘭逆齡亮相 「狀態大翻轉」驚艷全網

周華健（左起）、康粹蘭和兒子周厚安、媳婦Kelly的溫馨合照。（周厚安提供）周華健（左起）、康粹蘭和兒子周厚安、媳婦Kelly的溫馨合照。（周厚安提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲「國民歌王」周華健罕見與結婚39年的外籍妻子康粹蘭、混血長子周厚安同框現身機場！然而，康粹蘭過往與周華健合照時常遭酸是「母子照」，如今的她整體狀態大逆轉，不僅氣色亮眼，比昔日更顯年輕，驚艷許多網友及粉絲被狂讚「簡直判若兩人！」

康粹蘭跟隨丈夫周華健一同亮相，狀態被讚比昔日更顯年輕。（組合照，翻攝自小紅書）康粹蘭跟隨丈夫周華健一同亮相，狀態被讚比昔日更顯年輕。（組合照，翻攝自小紅書）

周華健此次攜妻兒一同飛抵中國廣東汕頭，他身穿黑色上衣、咖啡色寬褲，一出關就興奮揮手、熱情握手，整個人活力十足、精神極佳。同行的康粹蘭雖是一頭銀髮，但皮膚白皙緊緻、臉部幾乎不見深紋，穿上黑色外套與牛仔褲，打扮簡潔又不失時尚感，面對熱情粉絲也以雙手合十致意，氣質優雅、大方得體，讓現場所有人眼睛一亮。

周華健與愛妻康粹蘭近日現身廣東祭祖。（組合照，翻攝自小紅書）周華健與愛妻康粹蘭近日現身廣東祭祖。（組合照，翻攝自小紅書）

周華健與愛妻同年同月同日生，同為64歲的康粹蘭此次亮相的狀態明顯更勝從前，整體氣場完全大翻轉，不再被誤認年齡更長，反而被誇「比同齡丈夫更顯年輕！」、「老婆變年輕了，簡直判若兩人！」夫妻倆宛如熱戀般的甜蜜氛圍，也讓外界感嘆婚後39年依舊恩愛如昔，畫面幸福感滿溢。

