TWICE首戰大巨蛋創全新紀錄！台北101明點燈4小時慶祝「ONCE最高」

TＷICE北高開唱4天創下全新紀錄。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團TWICE繼高雄演唱會完美落幕後，明年3月將首度攻上台北大巨蛋連唱2天，主辦單位今（3日）宣布將於12月4日在台北101點燈迎接TWICE來台，從晚間6點亮到10點讓台北最高地標提前為演唱會造勢，北高4天開唱也將創下全新紀錄，點燈消息一出再度引爆粉絲熱度。

台北101明點燈慶祝TWICE攻上台北大巨蛋。 （翻攝自IG）

TWICE上月於高雄世運主場館連唱2場，吸引破11萬人到場，再度證明超強票房實力，明年3月將在台北大巨蛋連開2場，成為首組在4個月內攻頂高雄世運與台北大巨蛋2大指標場館的團體。繼高雄7大地標點燈後，北部也同步響應，台北101將於明天12月4日晚間6時至10時，在59樓至60樓北側外牆點燈，內文同步寫下「THIS IS FOR ONCE」、「ONCE最高」登上台北101大樓，粉絲ONCE更可在台北市政府周邊欣賞。

TWICE明年3月的大巨蛋演唱會，2日展開第一階段會員售票，不到3分鐘即被搶光，顯示高人氣依舊；明日上午11點將在拓元啟動全面開賣，尚未買到票的粉絲仍有機會能搶到席位，親眼見證TWICE在大巨蛋的全新舞台。

