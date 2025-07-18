張信哲久違5年出輯 打破情歌王子框架 未來式巡演前進8大城市

張信哲相隔5年，將發行全新專輯《屬於》。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕張信哲相隔5年推出新專輯《屬於》，他形容這是張「從內而外誠實長成的作品」，自信表示：「之前的專輯大多聚焦在感情，尤其是情歌，這次不一樣。」

張信哲打破情歌王子的框架，新專輯共有12首歌，涵蓋多種情緒與感受，「每一首都像是一扇門，引領大家找回真正屬於自己的節奏與舒適點，進一步找到生命與世界的平衡。」

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首波主打歌《為靠近而遠離》融合電子低頻與世界音樂元素，整張專輯更跨足City Pop、Disco、Grunge、New Age、古典與Band Sound等不同的風格。

張信哲以「節奏」作為貫穿整張專輯的主軸，他說：「這是一張屬於心跳與脈搏的作品。」專輯母帶製作遠赴好萊塢Stephen Marcussen錄音室完成。

除了新專輯發行，張信哲「未來式」世界巡演也將啟動，目前場次排定舊金山、紐約、多倫多、倫敦、巴黎、東京、雪梨、墨爾本等城市，其他仍在安排。他表示：「我不求唱得最多，但我想把最好的演出帶到每個地方。這是我對音樂的信仰，也是對樂迷的感謝。」

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