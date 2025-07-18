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娛樂 最新消息

盧廣仲9月連唱3天今開賣 粉絲哀號︰搶票災難又來了

盧廣仲將重回TICC連開3場演唱會。（添翼文創x寬宏藝術提供）盧廣仲將重回TICC連開3場演唱會。（添翼文創x寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「三金滿貫得主」盧廣仲日前宣布全新主題演唱會「HeartBreakFast傷心早餐店」將於9月26日起連唱3天，回到2008年他首次舉辦個人演唱會的台北國際會議中心（TICC）舉辦，邀請大家近距離、極限量的「聽廣仲」，他自己也笑說：「坐沙發聽廣仲，有益身心。」

7月15日會員優先購票時，已經掀起一波驚人的搶票熱潮，1分鐘內秒殺完售，粉絲直喊「實在太難搶」；門票將於今日全面開賣，讓歌迷再次直呼：「重大搶票災難再臨。」勢必又要引爆一場刷新頁面的極限戰爭。面對會員購票的好成績，盧廣仲表示：「呀呀呀呀呀！」

這次演唱會以「HeartBreakFast傷心早餐店」為主題，盧廣仲將以「一人開店」的姿態，完成一次音樂角色扮演，化身為深夜裡的傷心調酒師，將從 「Heartbreak」到「Breakfast」的城市心情，調製成一杯屬於都會人的「深夜特調飲品」。

回到17年前首度舉辦演唱會的地點，盧廣仲也特別準備了全新專輯「添翼傷心翻唱企劃」的歌曲，將重新詮釋那些曾經被埋藏的獨立音樂情歌。此外，盧廣仲也同步預告新專輯9月發行。演唱會門票於今日中午12點開賣，購票可洽添翼售票網。

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