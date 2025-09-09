拍通化夜市遭阻！3年後現況曝光 電影代表台灣征戰奧斯卡

《左撇子女孩》故事全片在台北的知名夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺（左）與馬士媛表現相當亮眼。（光年映畫提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《左撇子女孩》將代表台灣參戰奧斯卡最佳國際影片，該片1述說母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與驚喜下，讓他們在生活的碰撞中重新面對家庭的課題。由於是在台北通化夜市拍攝，原先不停遭打槍，在導演鄒時擎與攤販溝通之下，最後順利拍攝成功。

電影用心打磨逾25年，鄒時擎回憶，最初的雛形是2001年，她與老搭檔、奧斯卡導演西恩貝克一同回到她生長的故鄉台北做田野調查，當時拍攝了短版的前導片和劇照，但這樣全中文的故事卻未能找到資金，兩人也只能暫時擱置。回到美國後，他們繼續進行包括《外賣》、《火紅大箭男》、《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》等作品，因為接連被國際影展肯定，他們也期待有機會再接續《左撇子女孩》的拍攝。

葉子綺（右）與黃鐙輝在夜市拍攝。（光年映畫提供）

2010年，鄒時擎和西恩貝克重返台北，花上超過一個月的時間再次嘗試，深入研究夜市、檳榔攤等台灣特色，這時他們已有先前作品的背書，終於在法國找到願意協助募資的製作方Le Pacte。而2022年，電影正式在台北通化夜市拍攝，一開始有不少人勸退鄒時擎，認為要拍夜市必須搭景，但她始終不願妥協。甚至拍攝的第一天還因為太多人圍觀，只能作罷，但團隊不屈不撓，加上導演誠心與夜市攤商溝通與協調，最終如願完成這個曾被視為是不可能的任務的拍攝。

導演鄒時擎相信，就是因為有這些堅持，才能將最原汁原味的夜市聲光與人情味搬上了國際大銀幕，讓從未到過台北的觀眾，在戲院的魔力下，也能享受一場沈浸式的台灣夜市體驗。鄒時擎如今可以驕傲的表示：「夜市不是只是一個場景，它也是一個角色，觀眾才能透過小女孩的視角，穿梭在其中，並身歷情境感受那些色彩和聲響。」導演也在眾多海外媒體的採訪中透露，希望透過電影溫馨幽默的故事，不僅能讓觀眾有一場視覺上的娛樂饗宴，更能因此多加認識她美麗的家鄉台灣。

