晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

拍通化夜市遭阻！3年後現況曝光 電影代表台灣征戰奧斯卡

《左撇子女孩》故事全片在台北的知名夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺（左）與馬士媛表現相當亮眼。（光年映畫提供）《左撇子女孩》故事全片在台北的知名夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺（左）與馬士媛表現相當亮眼。（光年映畫提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《左撇子女孩》將代表台灣參戰奧斯卡最佳國際影片，該片1述說母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與驚喜下，讓他們在生活的碰撞中重新面對家庭的課題。由於是在台北通化夜市拍攝，原先不停遭打槍，在導演鄒時擎與攤販溝通之下，最後順利拍攝成功。

電影用心打磨逾25年，鄒時擎回憶，最初的雛形是2001年，她與老搭檔、奧斯卡導演西恩貝克一同回到她生長的故鄉台北做田野調查，當時拍攝了短版的前導片和劇照，但這樣全中文的故事卻未能找到資金，兩人也只能暫時擱置。回到美國後，他們繼續進行包括《外賣》、《火紅大箭男》、《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》等作品，因為接連被國際影展肯定，他們也期待有機會再接續《左撇子女孩》的拍攝。

葉子綺（右）與黃鐙輝在夜市拍攝。（光年映畫提供）葉子綺（右）與黃鐙輝在夜市拍攝。（光年映畫提供）

2010年，鄒時擎和西恩貝克重返台北，花上超過一個月的時間再次嘗試，深入研究夜市、檳榔攤等台灣特色，這時他們已有先前作品的背書，終於在法國找到願意協助募資的製作方Le Pacte。而2022年，電影正式在台北通化夜市拍攝，一開始有不少人勸退鄒時擎，認為要拍夜市必須搭景，但她始終不願妥協。甚至拍攝的第一天還因為太多人圍觀，只能作罷，但團隊不屈不撓，加上導演誠心與夜市攤商溝通與協調，最終如願完成這個曾被視為是不可能的任務的拍攝。

導演鄒時擎相信，就是因為有這些堅持，才能將最原汁原味的夜市聲光與人情味搬上了國際大銀幕，讓從未到過台北的觀眾，在戲院的魔力下，也能享受一場沈浸式的台灣夜市體驗。鄒時擎如今可以驕傲的表示：「夜市不是只是一個場景，它也是一個角色，觀眾才能透過小女孩的視角，穿梭在其中，並身歷情境感受那些色彩和聲響。」導演也在眾多海外媒體的採訪中透露，希望透過電影溫馨幽默的故事，不僅能讓觀眾有一場視覺上的娛樂饗宴，更能因此多加認識她美麗的家鄉台灣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中