「吃屎哥撒冥紙鬧場柯文哲」惹怒電影導演！宣布解除職務：永不錄用

前台北市市長柯文哲昨（8）日交保獲釋，從北院返回新竹老家的路上，遭網紅「吃屎哥」游兆霖（右）尾隨、灑冥紙叫囂。（記者陳逸寬、記者蔡彰盛攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前台北市市長、民眾黨主席柯文哲昨（8）日交保獲釋，怎料在離開北院返回新竹老家的路上，經遭一名黑衣男子一路尾隨，還在現場灑冥紙叫囂，最後遭警方以《社維法》送辦，據了解，該名黑衣男子身分為網紅「吃屎哥」游兆霖，時常出現在各種政治場合鬧場。吃屎哥多次傳出負面消息後，也惹怒了其參演電影《岔路2：富國社敢死隊》的導演黃偉庭，他於昨（8）日在臉書發文宣布解除吃屎哥的職務及拍攝戲份，且永久不再錄用。

「吃屎哥」游兆霖因鬧場行為遭參演電影的導演黃偉庭解除職務，並宣布永不錄用。（翻攝自臉書）

吃屎哥8日因一路尾隨柯文哲回新竹老家，還撒冥紙鬧場，遭到警方逮捕送辦，其參演電影《岔路2：富國社敢死隊》4日才剛開鏡，為了將損害降到最低，電影導演黃偉庭在臉書發聲明，與吃屎哥做出切割，除了宣布解除其職務、刪除戲份，電影團隊也將永久不錄用吃屎哥，他也強調，「日後游兆霖先生之任何行為均與本電影及製作團隊無關，特此劃清界線，以正視聽」。

在導演發布聲明不久後，吃屎哥也在臉書發文證實「我本人已向黃導演請辭自動取消角色並且刪除戲份，本人行為與電影無關，謝謝各位」。

