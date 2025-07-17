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大元新婚換東家忙房事 沒聽說庭瑄年底要嫁陳柏霖

大元（圖）新婚迷上收藏水晶龍蛋，不知好友庭瑄好事近了。（記者潘少棠攝）大元（圖）新婚迷上收藏水晶龍蛋，不知好友庭瑄好事近了。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺、實習記者黃珮涵／台北報導〕大元和「鼓鼓」呂思緯愛情長跑12年，2月底登記結婚，近日也加盟新經紀公司，成為方志友師妹，今年算是「雙喜臨門」。她昨受訪時認為新婚5個多月，改變最大的是她開始花很多時間在自己身上，像是研究天使療癒、水晶等身心靈課程，尤其是聊起買水晶龍蛋，她樂不可支，還說自己會撒嬌跟鼓鼓借錢買「蛋」，算夫妻另類情趣。

庭瑄傳年底要和陳柏霖結婚，閨密不知情。（資料照）庭瑄傳年底要和陳柏霖結婚，閨密不知情。（資料照）

她目前蒐藏近百顆水晶龍蛋，最貴的一顆5000元，總花費高達6位數。大元打趣稱自己收藏水晶，鼓鼓則收藏「錢」，因為夫妻倆目前要換新房，看房條件是未來要跟大元的媽媽住一起，因此連媽媽的房都要買，她說：「新房會登記我名下。」

剛加盟新東家，大元說新婚這3年不打算懷孕，要拚事業，且接戲也不排斥床戲，「只要劇本我喜歡，不要露點，我都可以接受」，但她坦言老公雖然不能接受她拍親密戲，依舊會尊重她。

此外，她過去是女團「Popu Lady」成員，被問及團員之一的庭瑄傳出年底要跟陳柏霖結婚，大元坦言看到報導頗訝異，因她沒聽庭瑄說過結婚消息。大元強調：「若她真的有好消息，沒跟我們講，我們其他4人會罵死他們！」

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