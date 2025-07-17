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娛樂 最新消息

《林昶佐出任大使》Doris攜女舉家遷芬蘭 閃靈喊換主唱團魂不滅

閃靈團長Doris將啟程赴芬蘭，受訪回應身體狀況。（記者胡舜翔攝）閃靈團長Doris將啟程赴芬蘭，受訪回應身體狀況。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

Doris為了芬蘭生活，日前考取駕照，開心載團員上路。（翻攝臉書）Doris為了芬蘭生活，日前考取駕照，開心載團員上路。（翻攝臉書）

閃靈樂團主唱林昶佐出任駐芬蘭代表，將與老婆Doris與女兒米魯啟程前往芬蘭生活，Doris前陣子遭爆罹患腦部罕見疾病，她在行前受訪報平安，強調現在身體真的沒大礙，「手術已經過了3年多，現在就是定期追蹤。」對於將開啟新的生活，她也做好了準備，透露閃靈未來不會休團，團員更打趣可以先把主唱換掉。

腦部罹病積極治療 仍需定期回診

對於外界關心她的身體狀況，Doris受訪回應，前幾年做了健康檢查才發現身體有異狀，確認是腦血管相關疾病，並決定開刀積極治療。

她透露這些年身體沒有不適，只是偶爾會感覺暈眩，反倒是醫生說她很幸運，「我的身體可能不適合自然產，幸好8年前生產過程很平安，沒有發生危險。」現在只需要一年回診一次，請親友不用擔心。

Doris這個月為了搬家忙翻，她還抽空去考了駕照，坦言舉家要搬去芬蘭生活真的是全新挑戰，寶貝女兒第一時間得知消息難過得哭了，因為捨不得跟同學分開。

至於閃靈其他成員得知消息的反應如何，Doris笑說：「大家都有點不太敢相信，反而樂迷比較擔心，好奇我們未來是否沒有辦法合體表演了。」Doris笑說跟團員討論後，打趣若林昶佐太忙，可以找其他合適的主唱來「代班」，強調未來在國外若有機會也有合體可能。

歐洲巡演有機會 續辦大港開唱

過往閃靈就在歐洲跑巡演，時常跟國外的唱片公司合作，Doris談到： 「未來我人在國外的話，可以有時間安排這件事，也許會有更多機會，尋求不同的合作可能。」而樂迷關注的大港開唱明年也會繼續舉辦。

提到要離開台灣，Doris最捨不得的就是高齡父親以及台灣美食，她笑說：「我們有去迪化街補貨，買了很多乾糧跟台灣味的醬料，以後想家的時候可以吃。」

她這陣子還狂吃肉圓、臭豆腐等小吃，並抽空跟在台灣的親朋好友聚餐，包括好友杜汶澤在內。Doris談到：「杜汶澤有說未來可以去芬蘭發展副業，打算要組個商務考察團來芬蘭交流。」可以到當地推廣台灣招牌的麻辣鴨血。

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