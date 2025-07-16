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娛樂 最新消息

吳思賢包影院播新歌MV 大方撩衣秀腹肌

小樂大方撩衣，展現健壯好身材。（記者陽昕翰攝）小樂大方撩衣，展現健壯好身材。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小樂」吳思賢重返歌壇，暌違9年發片，他昨天包下電影院首播新歌MV，與圈外女友穩定交往的他，見到好友周興哲已有兩個小孩，坦言有些羨慕，忍不住笑說：「她（周興哲大女兒）算是我的乾女兒，非常可愛，長得跟爸爸超像。」

吳思賢在電影院首播新歌MV。（記者胡舜翔攝）吳思賢在電影院首播新歌MV。（記者胡舜翔攝）

小樂裸上身拍攝專輯封面，展現精壯胸肌與腹肌。談及為何選擇這樣的拍攝風格，他開玩笑說：「因為服裝費好像也不夠了。」隨後解釋這是呼應《Let Go》的概念，象徵要把內心最真實的一面呈現給大家。

健身有成的他，受訪被拱脫衣露肌毫不扭捏，大方撩起上衣秀出結實身材，笑說最滿意的部位就是腹肌。他前陣子演出《男公館》賣力鍛鍊身材，至今仍維持訓練，體脂僅剩8％，「畢竟我花了很多時間在進行訓練。」

至於圈外女友看到身材的反應如何，小樂表示：「她覺得很健康。」更甜蜜認愛，女友就是他創作靈感的來源，鬆口認了對方是「對的人」，對於婚事順其自然。

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