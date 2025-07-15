林俊傑驚爆心臟出問題 陳奕迅舞台踩空虛驚

林俊傑在巡演最終場鬆口自己心臟出了問題。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕林俊傑「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會前晚迎來最終場，他突然向歌迷坦白「心臟出了問題」，感嘆「我還能唱多久？」讓粉絲震驚又不捨；陳奕迅前晚舉辦「Fear and Dreams」演唱會，唱到《人神鬥》時因為太投入，發生了踩空意外，整個人失去重心往後仰重摔，發出了一聲巨響，嚇壞了觀眾。

陳奕迅前晚不慎踩空，幸好無礙立刻爬起來繼續演出。（My Kan提供）

林俊傑前晚鬆口，去年4月他被診斷出心臟出了問題，每天要靠藥物控制，「這個消息真的讓我震住，我從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速了，我還能唱多久，這個問號，突然變得好真實。」但是他告訴自己，就算心跳亂了節奏，還是會繼續努力，一席話讓歌迷當場噴淚。

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對此，林俊傑的經紀公司表示：「謝謝大家的關心！一直有在定期請醫生檢查，巡演結束就會安排更多休息時間，把手邊的工作完成就可以好好調養身體。」

陳奕迅則是在與舞群互動倒退時，不慎踩空台階，整個人後摔倒地，幸好那只是一層台階，他立刻爬起來繼續演出。之後也在互動橋段搞笑重現摔倒動作，他對粉絲說：「對不起，剛剛那個確實不是演出來的。」不過自己沒事，還指著屁股說：「有肉！」

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