黃明志曝曾遭國際通緝 「上銬驚魂記」嚇壞胡瓜

胡瓜（右）與黃明志參觀實習法庭。

（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃明志日前登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，胡瓜直呼黃明志是他創設頻道以來「心心念念」非常想邀請的來賓，並開玩笑表示已「通緝」黃明志一年了。兩人特別到文化大學的實習法庭拍攝，各自分享開庭經驗，黃明志自曝曾被下國際通緝令，在機場才剛出海關就直接被上手銬帶走，還詳細解說每一個過程和步驟，經驗豐富的心得分享，讓胡瓜哭笑不得。

黃明志在國中創時期創作了人生第一首歌，班上同學就是他的首批聽眾，個性愛表演的他就教全班唱他的歌，還把歌詞貼在牆壁上，要求大家將歌詞背起來，但因歌曲內容對當時的年紀來說太成熟且不恰當，不只被訓斥了一頓還遭到訓導主任當場將歌詞撕毀，現在想起來也是很青春的回憶。

請繼續往下閱讀...

胡瓜非常欣賞黃明志的創作才華，透露想將歌曲《沒大沒小》進行改編，還自己吐槽歌曲副歌「很像數來寶，很土！」黃明志當場給出專業建議，胡瓜馬上釋出邀約，黃明智也爽快答應，並表示相當期待。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法