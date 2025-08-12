球星林秉聖被逮賽後直奔香閨 蔡尚樺4字首回應

蔡尚樺（左）和林秉聖到底是不是一對戀人，外界都很關心。（翻攝自蔡尚樺臉書、資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕有「最美主持人」封號的前主播蔡尚樺，去年爆出與小8歲球星林秉聖戀愛ING，2人至今仍避談真正關係，今（12）日再度成為話題焦點，林秉聖被拍到結束比賽後沒有回家，而是直搗蔡尚樺香閨，對此，蔡尚樺也首度鬆口給回應。

稍早蔡尚樺接受《自由娛樂頻道》獨家訪問，被問到林秉聖親自接送並自由進出她的香閨，蔡尚樺沒有避談，而是爽快給了4字回應：「謝謝關心。」至於與林秉聖現階段真正關係、到底是不是一對戀人？她既沒否認也沒承認，反而留下外界更多想像空間。

外型亮眼的蔡尚樺有最美主持人封號。（翻攝自蔡尚樺臉書）

不過蔡尚樺倒是開心暢聊最近忙著主持新節目《最強的身體》，並鬆口希望該節目在17日播出時，能開紅盤創下高收視率，她也對《最強的身體》展現旺盛企圖心。

至於媒體關心林秉聖的溫馨接送情，翻出蔡尚樺過往受訪，她曾鬆口表示自己曾任T1聯盟策略行銷長，與林秉聖是舊識，是「很好的朋友」。

