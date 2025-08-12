晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

球星林秉聖被逮賽後直奔香閨 蔡尚樺4字首回應

蔡尚樺（左）和林秉聖到底是不是一對戀人，外界都很關心。（翻攝自蔡尚樺臉書、資料照）蔡尚樺（左）和林秉聖到底是不是一對戀人，外界都很關心。（翻攝自蔡尚樺臉書、資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕有「最美主持人」封號的前主播蔡尚樺去年爆出與小8歲球星林秉聖戀愛ING，2人至今仍避談真正關係，今（12）日再度成為話題焦點，林秉聖被拍到結束比賽後沒有回家，而是直搗蔡尚樺香閨，對此，蔡尚樺也首度鬆口給回應。

稍早蔡尚樺接受《自由娛樂頻道》獨家訪問，被問到林秉聖親自接送並自由進出她香閨，蔡尚樺沒有避談，而是爽快給了4字回應：「謝謝關心。」至於與林秉聖現階段真正關係、到底是不是一對戀人？她既沒否認也沒承認，反而留下外界更多想像空間。

外型亮眼的蔡尚樺有最美主持人封號。（翻攝自蔡尚樺臉書）外型亮眼的蔡尚樺有最美主持人封號。（翻攝自蔡尚樺臉書）

不過蔡尚樺倒是開心暢聊最近忙著主持新節目《最強的身體》，並鬆口希望該節目在17日播出時，能開紅盤創下高收視率，她也對《最強的身體》展現旺盛企圖心

至於媒體關心林秉聖的溫馨接送情，翻出蔡尚樺過往受訪，她曾鬆口表示自己曾任T1聯盟策略行銷長，與林秉聖是舊識，是「很好的朋友」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中