娛樂 最新消息

消失的女神陳淑樺在哪裡？珍貴照片曝光 金曲歌王同框

王治平（右起）、陶喆曾為陳淑樺製作專輯，左為當年的錄音師Manny。（翻攝自小紅書）王治平（右起）、陶喆曾為陳淑樺製作專輯，左為當年的錄音師Manny。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕這兩天王祖賢又成為網友討論話題，主要是薔薔和郭靜純去加拿大見到了王祖賢本人，分享她的近照，網友大讚還是好美，這也讓網友聯想起另一位消失很久的陳淑樺。

過去陳淑樺和王祖賢一樣，也是許多粉絲心中的女神，而歌手王若琳父親，知名製作人王治平昨天剛好也在社群分享珍貴老照片，除了看到陳淑樺年輕時漂亮的模樣，更讓網友驚喜的是，金曲歌王陶喆也同框了。

陳淑樺（前）唱過許多經典歌曲，陶喆（左）和王治平（右）曾為她製作專輯。（翻攝自小紅書）陳淑樺（前）唱過許多經典歌曲，陶喆（左）和王治平（右）曾為她製作專輯。（翻攝自小紅書）

王治平以「老照片」為題發文，談到：「剛才整理東西時看到兩張照片和一張剪報，淑樺旁邊是我們做《淑樺盛開》的錄音師Manny Marroquin，我沒記錯的話，他和陶喆差不多大年紀，我們當時在Aire LA studio Glendale 錄音。」王治平說，Manny 後來是一位非常成功活躍的混音師，曾與蕾哈娜、肯伊威斯特、火星人布魯諾、巨星馬龍等熱門藝人合作，橫跨流行、R&B、嘻哈、搖滾等多種類型，迄今累積獲得14座葛萊美獎。

王治平（左）是王若琳的父親，他挖出多張珍貴照片在社群分享。（資料照，索尼提供）王治平（左）是王若琳的父親，他挖出多張珍貴照片在社群分享。（資料照，索尼提供）

當年陳淑樺推出的《淑樺盛開》專輯，是由王治平以及當時尚未出道的陶喆製作，陶喆也幫陳淑樺寫了多首歌，照片中的陳淑樺當年約36歲，陶喆則大約25歲，網友看到這珍貴照片直呼很想念陳淑樺，也笑稱年輕時留著長髮的陶喆多了幾分青澀感。陳淑樺消失歌壇多年，至今現況仍成謎，隨著王治平分享她過去漂亮的模樣，也讓粉絲勾起回憶，懷念她唱過的《夢醒時分》、《滾滾紅塵》等眾多好歌。

