娛樂 最新消息

袁惟仁20歲女兒美貌曝光 網讚：激似李珠珢

「梓蛋」袁融撞臉啦啦隊女神李珠珢。（翻攝自IG）「梓蛋」袁融撞臉啦啦隊女神李珠珢。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年跌倒，導致腦溢血昏迷，2020年二度摔跤，遭判定為植物人。他過去與女星陸元琪育有1子1女，兩人婚姻於2016年正式結束，如今愛女「梓蛋」袁融成為20歲的美少女，近日在百萬網紅黑男的街訪影片中亮相，被發現外貌激似「AI女神」李珠珢。

YouTuber黑男憑幫陌生路人隨機配對的影片爆紅，他近日在社群上傳最新的街訪影片，主角即是袁融，黑男先是大讚她的刺青好看，並詢問起其意義為何？袁融則說明，手臂上的刺青是自己的座右銘，代表「我主宰自己的感情觀」，而胸口上的刺青，是為了紀念過世的狗，她也大方撩起袖子，露出大面積刺青，讓黑男忍不住驚呼：「好看！好看！」

袁融手臂有大面積刺青。（翻攝自IG）袁融手臂有大面積刺青。（翻攝自IG）

黑男接著問起袁融的職業，她回應，原本是做網拍，目前正在休息。至於喜歡的男生類型，袁融則說，喜歡有健身的男生並透露自己目前20歲。有趣的是，黑男眼尖發現，袁融的外貌激似啦啦隊女神李珠珢，袁融也坦承，不少人這麼說。

影片曝光後，立刻引起討論，網友紛紛留言表示，「好像富邦李珠恩」、「眼睛好美喔」、「台灣女生都很美」、「瀏海好看」。

在 Instagram 查看這則貼文

黑男邱比特（@blackmancupid）分享的貼文

點圖放大body

