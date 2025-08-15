AV女優人氣排行出爐！「冠軍是她」粉絲破200萬 擊敗河北彩伽

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025上半年現役AV女優人氣排行榜出爐，擔任今年TRE成人展代言人的「AV天后」河北彩伽竟然只排第2名，拔得頭籌的則是「AV界大胃王」桃乃木香奈，經常在社群分享品嚐美食的照片，吸引超過200萬人追蹤。

（左起）AV女優河北彩伽、桃乃木香奈及七澤米亞。（翻攝自X）

一名網友在PTT「Beauty板」轉貼2025上半年，日本女優在X的粉絲數排行榜，奪得冠軍的是「AV界大胃王」桃乃木香奈，擁有205萬152粉絲數；第2名為頂著「接棒三上悠亞」頭銜的河北彩伽，粉絲數為153萬6949人；第3則是「小隻馬女神」七澤米亞，粉絲數為147萬8447人；第4至10名依序為涼森玲夢；本鄉愛；希島愛里；Miru；新有菜；伊藤舞雪。

請繼續往下閱讀...

日本女優在X的粉絲數排行榜前10名。（翻攝自PTT）

排名出爐後，立刻引起熱議，有網友認為社群粉絲數量是累積而來，無法呈現真實人氣，也有人點出，近期人氣飆升的「最強新人」瀨戶環奈只排在第31名，而消失已久的AV女優本鄉愛卻仍名列前茅。

桃乃木香奈很喜歡挑戰自己的食量極限。（翻攝自X）

值得注意的是，這次奪得冠軍的桃乃木香奈曾是成人偶像團體「惠比壽★麝香葡萄」成員，雖然個子嬌小，卻擁有F級傲人上圍，曾在2017年《新人女優賞》當中一戰成名，當時還成功擊敗知名AV女優三上悠亞，成為AV女優間的佼佼者，此外，她的特點是靠「吃」闖出一片天，因為食量驚人被封為「AV界大胃王」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法