小豬關心小S盼她早日回歸 胡瓜帶兒女返鄉品童年味

羅志祥（右）出席代言活動，與前輩胡瓜同台。

（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰、林欣穎、實習記者黃珮涵／台北報導〕「小豬」羅志祥昨天出席代言活動，與好久不見的前輩胡瓜同場。

胡瓜（中）在《胡來旅行社》帶著兒女品嚐他童年美味。（客台提供）

小豬被問到私下酒量如何，自信說「沒有好不好，要看當天狀況」，打趣能「一直喝」，但最近有吃中藥所以沒怎麼喝酒。小豬透露，自己尚未有喝到「斷片」的狀況，卻發生過醉後亂咬人，甚至失手太大力打了經紀人的背，等到酒醒後，才趕緊向經紀人致歉。

請繼續往下閱讀...

另外，昨天傳出具俊曄強忍喪妻之痛，親手為大S設計墓園的雕像紀念碑，對此小豬表示：「有時間會去看大S，等一切都準備好。」前陣子也有私訊關心小S，期盼她能早日回歸螢光幕。

綜藝天王胡瓜昨現身記者會，與小豬合體響應拍賣活動，金額全數贈予「臺中市十方社會福利慈善事業基金會」，以實際行動支持早療與特殊教育。

胡瓜和兒女「安安」胡釋安、小禎拍攝節目《胡來旅行社》，回到家鄉苗栗開旅行社，帶著兩人品嘗熱狗及肉圓，小禎問爸爸當年有沒有帶女生來吃，胡瓜強調只有和拜把的兄弟來吃過。

3人體驗風箏節，沿路上胡瓜不停品嚐小吃，還有熱情攤商準備大包小包送東西，讓小禎忍不住碎唸老爸：「不要再白吃白喝、白拿了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法