18年AV生涯終於畫上句點 女優引退後直奔台灣

日本AV女優佐山愛今年初宣布即將引退。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本AV女優佐山愛今年初宣布即將引退，結束自己長達18年的AV生涯。隨著她的引退作即將發售，佐山愛也宣布褪去AV女優身份後，將轉換跑道。昨（18）佐山愛在社群平台發文表示「多虧大家，我才能堅持18年，非常感謝」她也不忘替自己的作品宣傳，請大家多支持「AV女優佐山愛」最後的演出。

佐山愛在AV業界擔任女優18年。（翻攝自X）

佐山愛是平成世代第一位踏入AV業界的女優，如今，身為大前輩的她終於也覺得該轉換身份。佐山愛將自己的引退作交由日本業界最強片商Moodyz發行，從流出的劇照和宣傳片看來，現在是「AV女優佐山愛」最美、最具韻味的時期。除了掌握性技巧之外，H罩杯傲人上圍保持良好，其實就算再繼續當女優也沒問題。

請繼續往下閱讀...

卸下AV女優身份後，佐山愛將改以偶像團體Black Diamond成員，赴台灣進行見面會。（翻攝自X）

在成人產業闖蕩18年的佐山愛表示引退之後想做一些自己喜歡的事，也決定將精力投入音樂。卸下AV女優身份後，佐山愛將改以偶像團體Black Diamond身分直奔台灣，並於8月22、23日來台舉行見面會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法