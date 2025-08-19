71歲陳盈潔遭爆假死訊！最新病況「不太能言語」許常德一句話掀淚海

陳盈潔最新病況曝光。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台語歌后」陳盈潔因捲入教唆偽造有價證券案遭判刑3年2月，2023年10月又因敗血症與腎衰竭病危，保外就醫至今持續治療，期間更一度遭瞎傳病逝的烏龍假消息；長年協助她的資深音樂人許常德今（19日）坦言，外界曾質疑為何要幫忙，以「一句話」道出支持背後的真正原因，令外界動容。

許常德回憶，于美人曾問「為何要幫陳盈潔老師？」他透露陳盈潔在病危送醫時，情況嚴重到醫師都不抱希望，他只能在社群向網友求助，幸好短短10分鐘就有醫院願意收留。當時許常德並未把焦點放在龐大的醫療費，而是專心籌備即將登場的音樂會，心想若沒有人願意響應就自己唱完全場，沒想到最後眾多歌手主動加入，前輩葛福鴻更率先捐款才讓活動得以延續。

請繼續往下閱讀...

此外，許常德也直言，「希望陳盈潔最後留在新聞上的，是關於音樂的報導。」一句話道出支持背後的真正原因。對於外界的支持，許常德決定將部分善款回饋給其他辛苦的藝人與陳盈潔的恩人，並牽線李炳輝籌辦後續音樂會，他感性表示：「這不是一場單純的演出，而是大家合力守護的心意。」同時也讓外界看到陳盈潔雖然身體衰弱，但音樂情感依舊牽動人心。

許常德也透露，主治醫師對陳盈潔的恢復狀況感到驚訝，雖然她已無法清楚說話，但仍能透過眼神與握手傳達感謝。由於有看護照料，讓年邁的大姊得以稍稍減輕壓力，但依然掛念若自己先走，妹妹該如何是好。此外，許常德也預告接下來將與李炳輝合辦音樂會，並公開陳盈潔大姊的銀行帳號，盼外界透過小額捐款，幫助她持續接受療程。

