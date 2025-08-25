晴時多雲

娛樂 最新消息

「70萬娶18歲越南嫩妻」昔被罵！41歲台網紅宣布當爸

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣網紅髮型設計師Nick，去年以70萬元迎娶18歲越南新娘陳氏錦貴，當時遭外界批評質疑。歷經跨國婚姻挑戰後，夫妻倆感情始終緊密，Nick昨（24日）更宣布喜訊分享「初為人父」的感動時刻，網友也湧入留言區狂刷恭喜。

Nick與越南籍愛妻喜迎兒子誕生。（組合照，翻攝自IG）Nick與越南籍愛妻喜迎兒子誕生。（組合照，翻攝自IG）

Nick昨日曬出愛子誕生紀錄影片，並大方公開陪產心情，他回憶老婆推進產房後的緊張與不安，直到聽見寶寶第一聲啼哭，瞬間淚崩直呼「超級感動」。Nick更打趣表示，兒子「出生即暖男」，在他要求「乖乖配合把拔拍個照」時，竟真的安靜下來，讓新手爸媽滿溢幸福。

喜訊一出，Nick隨即被大批網友群起狂刷「恭喜」洗版，「從在越南機場一路追到寶寶出生，真的感動」、「終於卡到小孩出生了」、「從你們的第一張合照追到現在，好感動」、「恭喜喜得麟兒！」許多粉絲更直呼一路見證跨國戀愛到新生命誕生，令人動容。

點圖放大
點圖放大

