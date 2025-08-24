晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AKIRA說了！林志玲遠嫁6年零爭吵 「台日異國婚姻」全靠一招維持

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣第一名模」林志玲與日本放浪兄弟成員「AKIRA」黑澤良平結婚6年，日前一家三口被拍到現蹤新加坡，幸福畫面羨煞外界。AKIRA近日上節目受訪，大方分享與林志玲的相處之道，更甜蜜透露「幾乎沒有吵過架！」

林志玲（右）與AKIRA於2019在南美館舉辦婚禮。（資料照，記者邱奕欽攝）林志玲（右）與AKIRA於2019在南美館舉辦婚禮。（資料照，記者邱奕欽攝）

AKIRA登上由濱田雅功主持的節目《ごぶごぶ》，談到異國婚姻是否有困擾時，他坦言日本人說話常繞圈子，但外國人表達直接，他也喜歡「有話直說」的溝通方式，因此夫妻之間很少爭執。AKIRA表示，夫妻倆平常以日文溝通，回到台灣才改用中文，而他從不會中文到能開口對話，全靠生活中一點一滴學習。

AKIRA也回憶2011年與林志玲因舞台劇《赤壁．愛》結識，當時2人雖飾演夫妻卻未交往。AKIRA透露，自己在演出前一週因氣胸開刀，體重驟降至65公斤，在林志玲細心照料下才能撐過舞台演出，「她天天幫我準備營養飲品」，讓他深受感動。

在舞台劇合作與相處過程中，AKIRA逐漸感受到林志玲的體貼，2人從朋友慢慢走向戀人，最後步入婚姻。如今6年過去，AKIRA依然寵林志玲有加，夫妻幾乎不曾爭執，成為演藝圈中幸福異國婚姻的代表。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中