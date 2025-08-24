AKIRA說了！林志玲遠嫁6年零爭吵 「台日異國婚姻」全靠一招維持

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣第一名模」林志玲與日本放浪兄弟成員「AKIRA」黑澤良平結婚6年，日前一家三口被拍到現蹤新加坡，幸福畫面羨煞外界。AKIRA近日上節目受訪，大方分享與林志玲的相處之道，更甜蜜透露「幾乎沒有吵過架！」

林志玲（右）與AKIRA於2019在南美館舉辦婚禮。（資料照，記者邱奕欽攝）

AKIRA登上由濱田雅功主持的節目《ごぶごぶ》，談到異國婚姻是否有困擾時，他坦言日本人說話常繞圈子，但外國人表達直接，他也喜歡「有話直說」的溝通方式，因此夫妻之間很少爭執。AKIRA表示，夫妻倆平常以日文溝通，回到台灣才改用中文，而他從不會中文到能開口對話，全靠生活中一點一滴學習。

請繼續往下閱讀...

AKIRA也回憶2011年與林志玲因舞台劇《赤壁．愛》結識，當時2人雖飾演夫妻卻未交往。AKIRA透露，自己在演出前一週因氣胸開刀，體重驟降至65公斤，在林志玲細心照料下才能撐過舞台演出，「她天天幫我準備營養飲品」，讓他深受感動。

在舞台劇合作與相處過程中，AKIRA逐漸感受到林志玲的體貼，2人從朋友慢慢走向戀人，最後步入婚姻。如今6年過去，AKIRA依然寵林志玲有加，夫妻幾乎不曾爭執，成為演藝圈中幸福異國婚姻的代表。

