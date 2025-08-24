晴時多雲

朴恩斌擊敗IU摘后冠！坂口健太郎奪戲王 第一部韓劇就拿獎

廉惠蘭獲得全球OTT大獎的最佳女配角。（翻攝自YouTube）廉惠蘭獲得全球OTT大獎的最佳女配角。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國釜山今天（24日）舉行全球OTT大獎（Global OTT Awards 2025），最佳OTT原創劇集由Disney+的《血謎拼圖》獲得，坂口健太郎、朴恩斌分別奪下帝后，女配角則是《苦盡柑來遇見你》的廉惠蘭，在這個獎項幾乎無人能敵。

朴恩斌奪下全球OTT大獎的最佳女演員。（翻攝自YouTube）朴恩斌奪下全球OTT大獎的最佳女演員。（翻攝自YouTube）

朴恩斌擊敗IU、白鹿、朴寶英及廣瀨鈴等人，從林依晨手上接下后冠，她表示，《狂醫魔徒》剛好在去年的同一時間拍攝，是一部讓她從頭到尾都非常努力認真的作品，且這部劇也在釜山取景拍攝，她很開心能夠重返釜山得獎，「作為一個演員，我想要接受許多新事物，我不把挑戰當成很困難的事，如果我想要長久做演員這一行，希望能夠累積更多經驗，受到更多刺激。」

坂口健太郎奪下全球OTT大獎的最佳男演員。（翻攝自YouTube）坂口健太郎奪下全球OTT大獎的最佳男演員。（翻攝自YouTube）

至於戲王則是由日星坂口健太郎以《愛過之後來臨的》獲得，這是他第一部韓劇作品，他以不熟練的韓文以發表感言，「因為有韓國觀眾們的愛，這次能獲得這麼大的獎，我覺得非常開心。」接著用日文感謝劇組團隊以及粉絲一直以來的支持。

吳正世獲頒全球OTT大獎的最佳男配角。（翻攝自YouTube）吳正世獲頒全球OTT大獎的最佳男配角。（翻攝自YouTube）

演技派男星吳正世則是擊敗香港影帝吳鎮宇等人，奪下最佳男配角。女配角則是《苦盡柑來遇見你》的廉惠蘭獲獎，她今年憑藉著此劇獲獎無數，幾乎無人能敵，同劇的「IU弟弟」姜有皙則是以《機智住院醫生生活》獲得最佳男子新人演員獎。女子新人演員獎由《善意的競爭》的鄭受彬，以及台劇《影后》中的演員林廷憶共同獲得。

◆全球OTT大獎主要得獎名單

最佳OTT原創影集：《血謎拼圖》

最佳男演員：《愛過之後來臨的》坂口健太郎

最佳女演員：《狂醫魔徒》朴恩斌

最佳男配角：《健將聯盟》吳正世

最佳女配角：《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭

最佳導演：《北上》姚曉峰

最佳男子新人演員：《機智住院醫生生活》姜有皙

最佳女子新人演員：《善意的競爭》鄭受彬、《影后》林廷憶

點圖放大header
點圖放大body

