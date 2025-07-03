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娛樂 最新消息

舒華害羞討抱 桂綸鎂 女神眼冒愛心

黃宣（左起）、葉舒華、桂綸鎂、陳柏霖出席《出去一下What A Trip》節目記者會，四人互動搞笑又可愛。（記者潘少棠攝）黃宣（左起）、葉舒華、桂綸鎂、陳柏霖出席《出去一下What A Trip》節目記者會，四人互動搞笑又可愛。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕陳柏霖與黃宣主持公視最新旅行尋寶綜藝《出去一下What A Trip》，昨舉辦記者會，嘉賓桂綸鎂、韓團i-dle成員葉舒華到場力挺，舒華這次為節目快閃來台，首次見到影后桂綸鎂害羞得不敢直視，而陳柏霖則爆料桂綸鎂一直抓著他的手說舒華很漂亮，兩位女神反應有趣又可愛。

桂綸鎂提到第一眼見到舒華，覺得她閃閃發光像天使，聽到陳柏霖有去看過i-dle演唱會，還哀怨表示怎麼沒找她一起去，「我一直跟柏霖說她好美好美，其實我很敬佩她們（女團），去韓國發展很不容易，也看到她個性裡的堅韌，不然不會有這樣的成就」，聽到此舒華也感動得向桂綸鎂討抱抱，桂綸鎂隨即獻上熱情擁抱，場面相當溫馨。

舒華這次挑戰不少極限運動，她最喜歡的是跳傘，也說自己幾乎沒有過多思索就上陣，認為要趁年輕有幹勁時多去嘗試，接下來最想挑戰潛水，「小時候曾溺水，有點恐懼，會想要克服它。」而她也完全不怕在鏡頭前出現醜樣，「我已經拋下一切，不去管會被怎麼拍，我本人就是長這樣子。」陳柏霖則稱讚她毫無死角。

《出去一下What A Trip》由陳柏霖與黃宣每集帶著不同來賓們在紐西蘭冒險闖關、體驗文化，節目早在一年半前就已經拍完，如今才要推出，陳柏霖說是因為黃宣實在話太多、非常難剪，桂綸鎂則說有看到黃宣安靜沉穩的一面，黃宣直呼桂綸鎂很暖心，節目中還可以看到她有些「脫線」的一幕，值得觀眾期待。

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