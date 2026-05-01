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林逸欣「醫生爸皮夾藏秘密」 網回頭看全哭了：不敢想像當時有多痛

林逸欣（右）從小就備受父親寵愛。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（右）從小就備受父親寵愛。（欣宇宙音樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林逸欣昨宣布醫生爸爸過世，「在春暖花開的四月，我的爸爸，踏上了新的旅程。」對於父親的病情，她也透露5年前父親就罹患攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭，一家人這5年陪伴爸爸勇敢抗癌，而她上月18日分享醫生爸爸錢包的小祕密，也再度吸引網友關注。

她無意間發現爸爸皮夾裡竟收藏著她20年前親手畫的「必勝＋平安符」，多年來始終隨身帶著，這份默默的珍惜讓她感動不已。她回憶小時候爸爸常從台南飛往台北參加醫學會議，而自己因為害怕搭飛機，每次聽到爸爸要出差總會特別緊張。再加上爸爸偶爾週末會和朋友打麻將，她也會在一旁默默替他加油，期待他回家分享當天的「戰績」。

林逸欣把爸爸皮夾中她20年前畫的平安符找出來。（翻攝自臉書）林逸欣把爸爸皮夾中她20年前畫的平安符找出來。（翻攝自臉書）

於是她特地畫下一張結合「旅途平安」與「百戰百勝」寓意的手繪符送給爸爸，希望他一路順利、事事順心。沒想到這張小小的心意，爸爸竟一放就是20年。林逸欣透露，仔細一看才發現這份禮物是2006年送出的，期間爸爸雖然換過好幾個皮夾，卻始終把這張平安符妥善收藏，讓她忍不住笑說，或許真的替爸爸帶來了好運。

而這篇分享文的最後，她寫著：「大家，旅途平安，麻將必勝！」似乎呼應了她昨天送別爸爸的文章所寫的：「您在春天來臨，也在春天遠行。在春暖花開的四月，我的爸爸，踏上了新的旅程。」讓不少粉絲恍然大悟，原來她當時發這篇文的原因就是林爸爸遠行的日子，不捨表示「終於看懂這篇文」、「不敢想像看到時有多痛」。

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